Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T19:58+0300
https://ria.ru/20200212/1564587960.html
СК завел дело после обнаружения младенца в московском метро
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК завел дело после обнаружения младенца в московском метро

12:35 12.02.2020 (обновлено: 19:58 12.02.2020)
1749
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. СК возбудил дело после того, как сотрудник московского метрополитена обнаружил младенца рядом со станцией "Парк Победы", сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее в пресс-службе московского метро сообщили РИА Новости, что работники подземки нашли ребенка в переходе рядом со станцией "Парк Победы". Позже детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая его оставила.
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
11:54
В аппарате Кузнецовой рассказали о найденном в метро младенце
"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оставление в опасности", - сказала Иванова.
По данным следствия, 12 февраля вблизи подземного перехода в Дорогомиловском районе Москвы, сотрудник метрополитена обнаружил на снегу мальчика, на вид двух-трех месяцев, после чего вызвал скорую помощь и обратился в правоохранительные органы.
Младенец находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, его жизни ничего не угрожает.
Ребенок
11:40
Найденного в московском метро младенца поместят в учреждение соцзащиты
000601
Обсудить 0
Ольга ЯрославскаяЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Ребенок
Найденного в московском метро младенца поместят в учреждение соцзащиты
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
В аппарате Кузнецовой рассказали о найденном в метро младенце
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве
ГИБДД назвала самое игнорируемое москвичами правило дорожного движения
Вход на станцию метро Некрасовка
Оставившей младенца у метро в Москве женщине грозит до года колонии
Медицинская сестра готовит шприц для прививки от кори в детской поликлинике
В России приостановили продажу книги о "мифах" о вакцинации
Врачи во время операции
В Верхневолжье на госпрограмму "Здравоохранение" направят 15 млрд руб
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Новодвинске 82-летнего пенсионера подозревают в убийстве супруги
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали действия сирийцев в Идлибе абсолютно легитимными
Сотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне
Полиция подтвердила гибель двух россиян в Испании
Корейская демилитаризованная зона в окрестностях уезда Косон-гун
Россия призывает не нагнетать обстановку на Корейском полуострове
Работа за ноутбуками
Конкурс "Моя страна – моя Россия" привлек более 35 тысяч участников
Кадр из фильма P. S. Я люблю тебя
Стало известно, что у фильма "P. S. Я люблю тебя" будет сиквел
Андрей Ермак
Выборы в Донбассе должны пройти по украинским законам, заявил Ермак
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Жителя Кировской области осудили за истязание трехлетней падчерицы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:45Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
Лента новостейМолния