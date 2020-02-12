СК завел дело после обнаружения младенца в московском метро

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. СК возбудил дело после того, как сотрудник московского метрополитена обнаружил младенца рядом со станцией "Парк Победы", сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова

Ранее в пресс-службе московского метро сообщили РИА Новости, что работники подземки нашли ребенка в переходе рядом со станцией "Парк Победы". Позже детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая его оставила.

"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "оставление в опасности", - сказала Иванова.

По данным следствия, 12 февраля вблизи подземного перехода в Дорогомиловском районе Москвы, сотрудник метрополитена обнаружил на снегу мальчика, на вид двух-трех месяцев, после чего вызвал скорую помощь и обратился в правоохранительные органы.

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