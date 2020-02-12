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РИА Наука
2020-02-12T12:34+0300
https://ria.ru/20200212/1564587864.html
Вторую тяжелую "Ангару" отправят на Плесецк весной
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РИА Новости

Вторую тяжелую "Ангару" отправят на Плесецк весной

12:34 12.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВагоны с частями ракеты, подготовленные для отправки на космодром Плесецк
Вагоны с частями ракеты, подготовленные для отправки на космодром Плесецк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вагоны с частями ракеты, подготовленные для отправки на космодром Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вторая тяжелая ракета "Ангара-А5" в марте-апреле будет отправлена на космодром Плесецк для предстоящего пуска, рассказал в среду гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.
Пуск планируется на первую половину года, но более детальных сроков ранее не озвучивалось.
"Мартом-апрелем машина уйдет на космодром", - сказал Варочко во время посещения Центра Хруничева членами Российского союза ветеранов и Клуба военачальников.
По его словам, до конца года предприятие войдет в ритм производства и перестанет сдавать продукцию с опозданием: "В следующем году выходим на ритм: что заказали, то и получили".
Он отметил, что до 2024 года ракеты будут доукомплектовываться в Москве, а с 2024 года на московской площадке будет проводиться только сборка третьих "водородных" ступеней, а вся сборка сконцентрируется в Омске.
Цех Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева
3 февраля, 10:47
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РИА НаукаАлексей ВарочкоПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)МоскваОмск
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