Вторую тяжелую "Ангару" отправят на Плесецк весной

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вторая тяжелая ракета "Ангара-А5" в марте-апреле будет отправлена на космодром Плесецк для предстоящего пуска, рассказал в среду гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.
Пуск планируется на первую половину года, но более детальных сроков ранее не озвучивалось.
"Мартом-апрелем машина уйдет на космодром", - сказал Варочко во время посещения Центра Хруничева членами Российского союза ветеранов и Клуба военачальников.
По его словам, до конца года предприятие войдет в ритм производства и перестанет сдавать продукцию с опозданием: "В следующем году выходим на ритм: что заказали, то и получили".
Он отметил, что до 2024 года ракеты будут доукомплектовываться в Москве, а с 2024 года на московской площадке будет проводиться только сборка третьих "водородных" ступеней, а вся сборка сконцентрируется в Омске.
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