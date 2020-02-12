Вторую тяжелую "Ангару" отправят на Плесецк весной

Вагоны с частями ракеты, подготовленные для отправки на космодром Плесецк. Архивное фото

Вагоны с частями ракеты, подготовленные для отправки на космодром Плесецк

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вторая тяжелая ракета "Ангара-А5" в марте-апреле будет отправлена на космодром Плесецк для предстоящего пуска, рассказал в среду гендиректор Вторая тяжелая ракета "Ангара-А5" в марте-апреле будет отправлена на космодром Плесецк для предстоящего пуска, рассказал в среду гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

Пуск планируется на первую половину года, но более детальных сроков ранее не озвучивалось.

"Мартом-апрелем машина уйдет на космодром", - сказал Варочко во время посещения Центра Хруничева членами Российского союза ветеранов и Клуба военачальников.

По его словам, до конца года предприятие войдет в ритм производства и перестанет сдавать продукцию с опозданием: "В следующем году выходим на ритм: что заказали, то и получили".