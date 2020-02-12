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Госдума приняла закон о расширении применения электронных виз в ДФО
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РИА Новости

Госдума приняла закон о расширении применения электронных виз в ДФО

12:32 12.02.2020 (обновлено: 12:33 12.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Государственная Дума приняла закон об упрощенном порядке въезда иностранцев по электронным визам через автомобильные и речные пункты пропуска Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством России. Сейчас электронные визы выдаются иностранным гражданам, которые прибывают через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области, а также через определенные кабмином воздушные пункты пропуска в ДФО.
"Законопроектом предусматривается внесение изменений в статьи 25 и 25.17 федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и корреспондирующих изменений в статью 11 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отмечается, что перечень воздушных, автомобильных, речных и смешанных пунктов пропуска, расположенных в ДФО, через которые иностранцы могут въезжать в Россию по электронным визам, определяется правительством РФ.
Также поясняется, что не предусматривается распространение упрощенного порядка въезда в РФ по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска, расположенные в ДФО. Как отмечает кабмин, в железнодорожных пунктах пропуска нет технической возможности проверить электронные визы.
Директор консульского департамента МИД РФ Евгений Иванов
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"Технические решения для проведения проверки электронных виз разрабатывались для пунктов пропуска, оснащенных программно-техническими комплексами ведомственного сегмента Пограничной службы ФСБ России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, со стационарными автоматизированными рабочими местами операторов паспортного контроля", - сообщается в документе.
Кабмин также отмечает, что морские порты, расположенные на территории ДФО, среди иностранцев не востребованы.
Правительство подчеркивает, что предлагаемые законопроектом изменения позволят создать дополнительные благоприятные условия для привлечения иностранных туристов в регионы Дальнего Востока, что будет способствовать созданию и дальнейшему развитию в них необходимой туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов всех уровней, а также укреплению экономики ДФО в целом. -0-
Форт Фридрихсбург в Калининграде
10:45
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