Госдума приняла закон о расширении применения электронных виз в ДФО

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством России. Сейчас электронные визы выдаются иностранным гражданам, которые прибывают через пункты пропуска на территории свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области, а также через определенные кабмином воздушные пункты пропуска в ДФО.

"Законопроектом предусматривается внесение изменений в статьи 25 и 25.17 федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и корреспондирующих изменений в статью 11 федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" в части распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что перечень воздушных, автомобильных, речных и смешанных пунктов пропуска, расположенных в ДФО, через которые иностранцы могут въезжать в Россию по электронным визам, определяется правительством РФ.

Также поясняется, что не предусматривается распространение упрощенного порядка въезда в РФ по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска, расположенные в ДФО. Как отмечает кабмин, в железнодорожных пунктах пропуска нет технической возможности проверить электронные визы.

"Технические решения для проведения проверки электронных виз разрабатывались для пунктов пропуска, оснащенных программно-техническими комплексами ведомственного сегмента Пограничной службы ФСБ России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, со стационарными автоматизированными рабочими местами операторов паспортного контроля", - сообщается в документе.

Кабмин также отмечает, что морские порты, расположенные на территории ДФО, среди иностранцев не востребованы.