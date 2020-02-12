В Верхневолжье на госпрограмму "Здравоохранение" направят 15 млрд руб

ТВЕРЬ, 12 фев – РИА Новости. Общий объем финансирования госпрограммы "Здравоохранение Тверской области" в 2020 году составит более 15 миллиардов рублей, из них 4,3 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 10,7 миллиарда – областного, сообщает пресс-служба областного правительства.

По ее данным, на реализацию в регионе национального проекта "Здравоохранение" в текущем году направят 2,1 миллиарда рублей.