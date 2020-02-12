Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-12T12:31+0300
https://ria.ru/20200212/1564587721.html
В Верхневолжье на госпрограмму "Здравоохранение" направят 15 млрд руб
https://cdn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:178:1920:1258_1036x0_80_0_0_e878d65a5639be3c64a80dbf222ed627.jpg
РИА Новости

В Верхневолжье на госпрограмму "Здравоохранение" направят 15 млрд руб

12:31 12.02.2020
31
© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
ТВЕРЬ, 12 фев – РИА Новости. Общий объем финансирования госпрограммы "Здравоохранение Тверской области" в 2020 году составит более 15 миллиардов рублей, из них 4,3 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 10,7 миллиарда – областного, сообщает пресс-служба областного правительства.
По ее данным, на реализацию в регионе национального проекта "Здравоохранение" в текущем году направят 2,1 миллиарда рублей.
"За счет активного участия в национальном проекте "Здравоохранение" в регионе ведется модернизация инфраструктуры учреждений. Укрепление материально-технической базы играет большую роль в повышении качества медицинской помощи на территории Тверской области", – сказал губернатор области Игорь Руденя. В среду он провел заседание региональной бюджетной комиссии, на котором рассматривался вопрос финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения.
010001
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяТверьОбщество
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Работа за ноутбуками
Конкурс "Моя страна – моя Россия" привлек более 35 тысяч участников
Уборка урожая
Валовая сельскохозяйственная продукция в Татарстане выросла на 3%
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: власти помогут 191 молодой семье улучшить жилусловия
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи. 26 апреля 2017
Минниханов призвал активнее продвигать за рубеж халяльную продукцию
Ремонт теплотрасс
В СГК назвали причину аварии на теплосетях в хакасском Черногорске
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доходы бюджета Поморья в 2019 году выросли на 17%
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о расширении применения электронных виз в ДФО
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала посетил салехардскую детскую школу искусств
Клавиатура компьютера
В Ростовской области выросло число выявленных киберпреступлений
На границе России с Китаем начал работать новый пункт пропуска
Товарооборот между РФ и КНР в 2019 году вырос на 2,5%, до $110.9 млрд
Посол России в КНДР Александр Мацегора
У России нет данных о новом стратегическом оружии КНДР, заявил посол
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных
Жители Подмосковья смогут сами сдать биометрию в МФЦ
Алексей Гордеев
ЦИК передал Гордееву мандат досрочно сложившего полномочия Кулика
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин заявил, что переписывание истории оскорбляет Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:45Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
Лента новостейМолния