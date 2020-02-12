СМИ: Таиланд планирует эвакуировать своих граждан с лайнера Westerdam

БАНГКОК, 12 фев – РИА Новости. Таиланд планирует эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Westerdam и оказать помощь пассажирам и экипажу во время нахождения судна в таиландских территориальных водах, сообщает в среду телеканал Thai PBS.

Лайнер Westerdam, на борту которого более 1400 пассажиров и 800 членов экипажа, выполняющий тридцатидневный круиз по Азии, принял на борт 1 февраля в Гонконге около 700 туристов. Через несколько дней плавания, в силу ограничительных мер, принятых в Китае и других странах из-за эпидемии коронавируса в последние недели, эти люди превратились в группу риска.

В настоящее время на военно-морской базе "Саттахип" в провинции Чонбури проходит совещание представителей департамента портов министерства транспорта, департамента эпидемиологического контроля министерства здравоохранения и командования военно-морских сил Таиланда. Там разрабатывается план действий в связи с вероятным заходом лайнера Westerdam в таиландские территориальные воды, сообщает телеканал.

"Подготовлен план эвакуации с судна в море 21 гражданина Таиланда – это пассажиры и члены экипажа лайнера", — передает корреспондент с места события.

Генеральный директор департамента портов Витхая Йамуанг заявил телеканалу, что план эвакуации полностью готов и направлен на утверждение правительства.

Помимо эвакуации граждан Таиланда планируется оказание необходимой помощи пассажирам и экипажу судна, включая поставку продуктов питания, питьевой воды и медикаментов, также сообщил телеканалу глава департамента.

Westerdam в настоящее время находится в территориальных водах Вьетнама, сообщает телеканал со ссылкой на информацию штаба Восточной флотилии таиландских ВМС, расположенного на базе "Саттахип". Командование флотилии выслало несколько патрульных кораблей в Сиамский залив для наблюдения за лайнером.

С судна пока не приходил официальный запрос на вход в территориальные воды Таиланда.

По информации капитана и владельцев лайнера, на нем нет больных. Тем не менее, ему было отказано в швартовке в портах Японии, Филиппин и Тайваня. В связи с этим капитан запросил помощь у Таиланда и объявил об этом в социальных сетях. Однако страна отказала кораблю в заходе в порт еще в начале прошлой недели. Об этом в понедельник сообщил в своем аккаунте в социальной сети Facebook министр здравоохранения и вице-премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун.

Минздрав обнародовал и первоначальный план, по которому лайнер должен был зайти в порт Лем Чабанг, откуда его пассажиры были бы доставлены автобусами в "старый" бангкокский аэропорт "Донмыанг" для посадки на чартерные рейсы, которые должны были за ними прилететь. Министр здравоохранения Таиланда мотивировал отказ в этой операции высокой вероятностью заражения коронавирусом больших групп людей при контактах пассажиров с портовыми и логистическими службами Таиланда.