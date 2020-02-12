РИА Новости 17-й месяц сохраняет лидерство по цитируемости в соцсетях

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — новостной портал РИА Новости — 17-й месяц подряд возглавил рейтинг популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях. Согласно данным исследования компании ria.ru почти 430 тыс. раз. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — новостной портал РИА Новости — 17-й месяц подряд возглавил рейтинг популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях. Согласно данным исследования компании BrandAnalytics , в январе 2020 года пользователи соцсетей публиковали материалы с сайтапочти 430 тыс. раз.

: Украина.ру, занявшая 60-е место (0,6% и 53 618), и ИноСМИ.ру (99-е место, 0,4% и 30 779). Доля цитируемости РИА Новости среди Топ-100 медиаплощадок составила 5,6%, а индекс цитируемости — 489 926. В пятерку лидеров вошли также "Комсомольская правда" (3,4% и 296 199), RT на русском (3,1% и 270 936), ТАСС (3,1% и 268 216) и Газета.ру (2,7% и 231 890). В первую сотню рейтинга попали еще два ресурса МИА "Россия сегодня" Украина.ру, занявшая 60-е место (0,6% и 53 618), и ИноСМИ.ру (99-е место, 0,4% и 30 779).

Доля конкретного издания — это процент от общей суммы цитирований всех материалов в рейтинге. Индекс — число ссылок на ресурс в социальных медиа за месяц. Топ-100 формируется на основе индекса цитируемости производителей контента в социальных медиа. Рейтинг включает СМИ, UGC-площадки, блоги и другие популярные медиаресурсы. Тем самым рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.

Составленный Brand Analytics рейтинг топ-платформ – экосистем, аккумулирующих и распространяющих контент, – в январе в очередной раз возглавил мессенджер Telegram с индексом цитируемости 6 093 188. За ним следуют Яндекс.Дзен (2 746 105), Новости@Mail.ru (229 531) и Рамблер/Новости (184 239).

Для расчета рейтингов было проанализировано 2,52 млрд русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, "Мой Мир", "Мир тесен", а также в блогах, форумах, публичных каналах мессенджеров, комментариях к новостным статьям.

Рейтинг популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях Рейтинг популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях

Brand Analytics — лидирующая на рынке СНГ система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ. Победитель конкурса аналитических систем 2017 года, организованного Аналитическим центром при правительстве России, лидер по качеству среди систем мониторинга соцмедиа согласно рейтингу AdIndex 2018.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Сайт — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Сайт RIA.ru читают свыше четырех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более ста городов мира.

Украина.ру — информационно-аналитическое интернет-издание, входящее в медиагруппу "Россия сегодня". Портал, предоставляющий площадку для выражения альтернативных точек зрения, которые кардинально отличаются от доминирующих в украинских и западных СМИ, начинался в 2014 году как сайт-агрегатор новостей. Теперь это влиятельное издание с собственным контентом, эксклюзивной аналитикой и мощным пулом известных публицистов.