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https://ria.ru/20200212/1564587527.html
РИА Новости 17-й месяц сохраняет лидерство по цитируемости в соцсетях
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РИА Новости

РИА Новости 17-й месяц сохраняет лидерство по цитируемости в соцсетях

12:28 12.02.2020 (обновлено: 13:38 12.02.2020)
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© РИА НовостиЛоготип сайта Ria.ru
Логотип сайта Ria.ru
© РИА Новости
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Флагман медиагруппы "Россия сегодня" — новостной портал РИА Новости — 17-й месяц подряд возглавил рейтинг популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях. Согласно данным исследования компании BrandAnalytics, в январе 2020 года пользователи соцсетей публиковали материалы с сайта ria.ru почти 430 тыс. раз.
Доля цитируемости РИА Новости среди Топ-100 медиаплощадок составила 5,6%, а индекс цитируемости — 489 926. В пятерку лидеров вошли также "Комсомольская правда" (3,4% и 296 199), RT на русском (3,1% и 270 936), ТАСС (3,1% и 268 216) и Газета.ру (2,7% и 231 890). В первую сотню рейтинга попали еще два ресурса МИА "Россия сегодня": Украина.ру, занявшая 60-е место (0,6% и 53 618), и ИноСМИ.ру (99-е место, 0,4% и 30 779).
Доля конкретного издания — это процент от общей суммы цитирований всех материалов в рейтинге. Индекс — число ссылок на ресурс в социальных медиа за месяц. Топ-100 формируется на основе индекса цитируемости производителей контента в социальных медиа. Рейтинг включает СМИ, UGC-площадки, блоги и другие популярные медиаресурсы. Тем самым рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.
Составленный Brand Analytics рейтинг топ-платформ – экосистем, аккумулирующих и распространяющих контент, – в январе в очередной раз возглавил мессенджер Telegram с индексом цитируемости 6 093 188. За ним следуют Яндекс.Дзен (2 746 105), Новости@Mail.ru (229 531) и Рамблер/Новости (184 239).
Для расчета рейтингов было проанализировано 2,52 млрд русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, "Мой Мир", "Мир тесен", а также в блогах, форумах, публичных каналах мессенджеров, комментариях к новостным статьям.
Рейтинг популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях
Рейтинг популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях
Рейтинг популярности русскоязычных СМИ в социальных сетях
Brand Analytics — лидирующая на рынке СНГ система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ. Победитель конкурса аналитических систем 2017 года, организованного Аналитическим центром при правительстве России, лидер по качеству среди систем мониторинга соцмедиа согласно рейтингу AdIndex 2018.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Агентство служит источником информации для большей части Рунета и пользователей соцсетей. Сайт RIA.ru читают свыше четырех миллионов пользователей ежедневно, что выводит ресурс в лидеры среди всех новостных порталов Рунета. Корреспондентская сеть агентства охватывает более ста городов мира.
Украина.ру — информационно-аналитическое интернет-издание, входящее в медиагруппу "Россия сегодня". Портал, предоставляющий площадку для выражения альтернативных точек зрения, которые кардинально отличаются от доминирующих в украинских и западных СМИ, начинался в 2014 году как сайт-агрегатор новостей. Теперь это влиятельное издание с собственным контентом, эксклюзивной аналитикой и мощным пулом известных публицистов.
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ИноСМИ — интернет-проект, специализирующийся на переводе на русский язык и публикации наиболее интересных материалов зарубежных. Служит "окном в мир" для русскоязычных читателей, рассказывает о точке зрения международных экспертов и лидеров мнений на ключевые процессы в обществе, освещает глобальные мировые тренды. ИноСМИ ставит перед собой просветительские и образовательные цели, способствуя улучшению понимания международных процессов в многополярном мире.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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