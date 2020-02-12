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Турецкие и немецкие полицейские задержали банду из 76 человек
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РИА Новости

Турецкие и немецкие полицейские задержали банду из 76 человек

12:27 12.02.2020 (обновлено: 12:36 12.02.2020)
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© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полицейские Турции и ФРГ провели совместную операцию по задержанию банды мошенников, выдававших себя за полицейских и юристов, передает агентство DHA.
Отделение по борьбе с организованной преступностью и контрабандой Управления безопасности Стамбула совместно с Федеральной полицией Германии раскрыли банду мошенников, открывших сеть контактных центров помощи иностранным гражданам и представлявшихся сотрудниками полиции или юристами. В ходе операции, одновременно проводившейся в Турции и Германии, было задержано 36 подозреваемых в Стамбуле, Мугле и Анталье и 40 – в Германии, сообщило агентство.
По информации агентства, мошенники успели оказать гражданам Германии фальшивые услуги на сумму более трех миллионов евро.
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