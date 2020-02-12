Турецкие и немецкие полицейские задержали банду из 76 человек

Отделение по борьбе с организованной преступностью и контрабандой Управления безопасности Стамбула совместно с Федеральной полицией Германии раскрыли банду мошенников, открывших сеть контактных центров помощи иностранным гражданам и представлявшихся сотрудниками полиции или юристами. В ходе операции, одновременно проводившейся в Турции и Германии, было задержано 36 подозреваемых в Стамбуле, Мугле и Анталье и 40 – в Германии, сообщило агентство.