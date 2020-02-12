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В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
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РИА Новости

В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

12:20 12.02.2020 (обновлено: 14:17 12.02.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Новый глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак оценил вероятность встречи президента Украины с Владимиром Путиным.
По его словам, встреча может пройти, если Зеленский посчитает ее необходимой. Он добавил, что в таком случае переговоры могут принести результаты от встреч в "нормандском формате".
Однако подобные контакты пока не обсуждаются.
Вместе с тем Ермак заявил, что Украина готова выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Париже в декабре прошлого года. В частности, тогда участники договорились провести новую встречу через четыре месяца в Берлине.
Помощник президента Украины Андрей Ермак
12:15
Новый помощник Зеленского объявил, чем займется на должности
15600216
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Андрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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