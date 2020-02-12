В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Новый глава офиса Новый глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак оценил вероятность встречи президента Украины с Владимиром Путиным.

По его словам, встреча может пройти, если Зеленский посчитает ее необходимой. Он добавил, что в таком случае переговоры могут принести результаты от встреч в "нормандском формате".

Однако подобные контакты пока не обсуждаются.