В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Новый глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак оценил вероятность встречи президента Украины с Владимиром Путиным.
По его словам, встреча может пройти, если Зеленский посчитает ее необходимой. Он добавил, что в таком случае переговоры могут принести результаты от встреч в "нормандском формате".
Однако подобные контакты пока не обсуждаются.
Вместе с тем Ермак заявил, что Украина готова выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Париже в декабре прошлого года. В частности, тогда участники договорились провести новую встречу через четыре месяца в Берлине.