Ермак не обсуждал с Козаком поставки воды в Крым

КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не обсуждал с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, приступившим к курированию украинского направления, возможность поставок воды в Крым.
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. Он, в частности, считает, что в обмен на воду надо потребовать, "что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей".
"Нет, никогда", - заявил Ермак на брифинге в среду, отвечая на вопрос, обсуждал ли он с Козаком возможность подачи воды в Крым.
При этом он назвал заявление Арахамии "его личным мнением". "Сегодня, я надеюсь, увижу Давида и спрошу, что он имел в виду", - добавил глава офиса украинского президента.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий.
По данным властей Крыма, питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. Глава администрации города Елена Проценко сообщала, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой в водохранилищах. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня в этом нет необходимости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
8 февраля, 11:29В Крыму увеличились запасы в водохранилищах за счет осадков