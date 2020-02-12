Ермак не обсуждал с Козаком поставки воды в Крым

КИЕВ, 12 фев - РИА Новости. Новый глава офиса президента Украины Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что не обсуждал с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком , приступившим к курированию украинского направления, возможность поставок воды в Крым

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. Он, в частности, считает, что в обмен на воду надо потребовать, "что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей".

"Нет, никогда", - заявил Ермак на брифинге в среду, отвечая на вопрос, обсуждал ли он с Козаком возможность подачи воды в Крым.

При этом он назвал заявление Арахамии "его личным мнением". "Сегодня, я надеюсь, увижу Давида и спрошу, что он имел в виду", - добавил глава офиса украинского президента.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий.

По данным властей Крыма, питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. Глава администрации города Елена Проценко сообщала, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой в водохранилищах. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня в этом нет необходимости.