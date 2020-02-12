Володин заявил, что переписывание истории оскорбляет Россию

"У нас война прошла через каждую семью... 27 миллионов погибших, и поэтому мы по-другому себя сегодня не можем вести. Нас это (переписывание истории - ред.) оскорбляет больше, чем какие-то санкции. Вот мы про санкции уже вообще не говорим", - сказал Володин на заседании комиссии.