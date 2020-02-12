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Володин заявил, что переписывание истории оскорбляет Россию
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РИА Новости

Володин заявил, что переписывание истории оскорбляет Россию

12:15 12.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал переписывание истории большим оскорблением для России, чем санкции против нее.
В среду Володин вместе со спикером парламента Сербии Майей Гойкович открыл пятое заседание комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Народной скупщиной Сербии.
"У нас война прошла через каждую семью... 27 миллионов погибших, и поэтому мы по-другому себя сегодня не можем вести. Нас это (переписывание истории - ред.) оскорбляет больше, чем какие-то санкции. Вот мы про санкции уже вообще не говорим", - сказал Володин на заседании комиссии.
Наталья Поклонская
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Майя ГойковичГосдума РФВячеслав ВолодинСербияРоссияВ мире
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