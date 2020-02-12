В Челябинской области около 60 граждан Китая поместят в карантин

ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев – РИА Новости. Около 60 граждан Китая должны вернуться в Около 60 граждан Китая должны вернуться в Челябинскую область после заграничных поездок, все они будут помещены в карантинный центр, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

В Челябинске состоялся круглый стол общественной палаты региона и общественного совета при минздраве региона, посвященный работе карантинных центров и профилактике коронавируса

"По нашим подсчетам, вернуться на Южный Урал из заграничных поездок должны еще около 60 граждан Китая. Всех их миграционная служба знает поименно. О необходимости карантина их предупреждают заранее. Люди относятся к этому требованию вполне лояльно. Никаких проблем здесь не возникает. Прямо из аэропорта их везут в карантинный центр", - цитирует министра пресс-служба минздрава.

Он добавил, что в настоящее время под наблюдением находятся и российские граждане, вернувшиеся из Китая - они не изолированы в карантинных центрах, но регулярно осматриваются врачами, их здоровье также не вызывает опасения. "В общей сложности – и китайцев, и русских – под наблюдением сейчас около 400 человек", - уточнил Семенов.

Что касается карантинных центров, в регионе их сейчас два - один расположен в новом корпусе областного противотуберкулёзного диспансера в Челябинске, второй – в Миасском медицинском центре "Северный", сказал он.

Он отметил, что в карантинных центрах не лечат больных коронавирусом – там находятся здоровые люди. "Медперсонал наблюдает за их состоянием 14 дней. Столько длится инкубационный период. Если никаких тревожных симптомов не появляется, людей выписывают", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что на Южном Урале не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.