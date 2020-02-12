Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T12:15+0300
https://ria.ru/20200212/1564586609.html
В Челябинской области около 60 граждан Китая поместят в карантин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564397330_0:243:3072:1971_1036x0_80_0_0_413153a54e9913350092402ef85259c3.jpg
РИА Новости

В Челябинской области около 60 граждан Китая поместят в карантин

12:15 12.02.2020
367
© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
ЧЕЛЯБИНСК, 12 фев – РИА Новости. Около 60 граждан Китая должны вернуться в Челябинскую область после заграничных поездок, все они будут помещены в карантинный центр, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.
В Челябинске состоялся круглый стол общественной палаты региона и общественного совета при минздраве региона, посвященный работе карантинных центров и профилактике коронавируса.
Знак красного креста у здания Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
07:40
В России выписан из больницы второй пациент с коронавирусом
"По нашим подсчетам, вернуться на Южный Урал из заграничных поездок должны еще около 60 граждан Китая. Всех их миграционная служба знает поименно. О необходимости карантина их предупреждают заранее. Люди относятся к этому требованию вполне лояльно. Никаких проблем здесь не возникает. Прямо из аэропорта их везут в карантинный центр", - цитирует министра пресс-служба минздрава.
Он добавил, что в настоящее время под наблюдением находятся и российские граждане, вернувшиеся из Китая - они не изолированы в карантинных центрах, но регулярно осматриваются врачами, их здоровье также не вызывает опасения. "В общей сложности – и китайцев, и русских – под наблюдением сейчас около 400 человек", - уточнил Семенов.
Что касается карантинных центров, в регионе их сейчас два - один расположен в новом корпусе областного противотуберкулёзного диспансера в Челябинске, второй – в Миасском медицинском центре "Северный", сказал он.
Он отметил, что в карантинных центрах не лечат больных коронавирусом – там находятся здоровые люди. "Медперсонал наблюдает за их состоянием 14 дней. Столько длится инкубационный период. Если никаких тревожных симптомов не появляется, людей выписывают", - пояснил министр.
Он подчеркнул, что на Южном Урале не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 1113 человек, число подтвержденных случаев заражения превысило 44,6 тысячи.
Гражданин Китая Ван Юньбинь после выписки из Забайкальской краевой инфекционной больницы в Чите
06:37
В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
220000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКитайЧелябинская областьОбщество
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Самолет FT-7P ВВС Пакистана. Архивное фото
Самолет ВВС Пакистана потерпел крушение, пилоты выжили
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Полициейские и пожарные на месте взрыва в почтовом отделении в городе Керкрад, Нидерланды. 12 февраля 2020
Почтовая компания в Нидерландах получала угрозы перед взрывами
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Экс-посол назвал обвинения Эрдогана в адрес Москвы и Дамаска циничными
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Около 300 служащих сингапурского банка эвакуировали из-за коронавируса
Коричневый карлик GJ 504 B (в центре выделенного квадрата) и направление его вращения вокруг звезды GJ 504 из созвездия Девы, положение которой отмечено крестиком
Ученые выяснили, почему Юпитер не превратился в звезду
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:45Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
Лента новостейМолния