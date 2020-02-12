КНДР не отказывалась от моратория на ядерные испытания, считает посол

Он пояснил, что у Пхеньяна нет оснований придерживаться обязательств о прекращении ядерных испытаний, но и необходимости проводить их тоже нет.

"Строго говоря, приведенное выше высказывание лидера КНДР нельзя однозначно воспринимать как прямое заявление об отказе от добровольного моратория на ядерные испытания, тем более, что ранее он говорил, что в новых ядерных взрывах практического смысла больше нет, поскольку научная программа полностью выполнена. Так что ситуацию можно пояснить и таким образом: оснований придерживаться обязательств о прекращении испытаний у Пхеньяна нет, но и необходимость в них тоже отсутствует", - заявил Мацегора.