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КНДР не отказывалась от моратория на ядерные испытания, считает посол
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РИА Новости

КНДР не отказывалась от моратория на ядерные испытания, считает посол

12:11 12.02.2020 (обновлено: 13:14 12.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол России в КНДР Александр Мацегора
Посол России в КНДР Александр Мацегора
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол России в КНДР Александр Мацегора. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Заявление лидера КНДР Ким Чен Ына на пленуме ЦК ТПК в декабре нельзя однозначно воспринимать как отказ от добровольного моратория на ядерные испытания, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
Он пояснил, что у Пхеньяна нет оснований придерживаться обязательств о прекращении ядерных испытаний, но и необходимости проводить их тоже нет.
Как напомнил посол, тогда Ким Чен Ын сказал, что у КНДР "больше нет оснований в одностороннем порядке придерживаться обязательств, взятых не по принципу взаимности". Упомянутые односторонние обязательства включают, в частности, мораторий на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, освобождение американских граждан, задержанных за враждебные действия против КНДР и так далее.
"Строго говоря, приведенное выше высказывание лидера КНДР нельзя однозначно воспринимать как прямое заявление об отказе от добровольного моратория на ядерные испытания, тем более, что ранее он говорил, что в новых ядерных взрывах практического смысла больше нет, поскольку научная программа полностью выполнена. Так что ситуацию можно пояснить и таким образом: оснований придерживаться обязательств о прекращении испытаний у Пхеньяна нет, но и необходимость в них тоже отсутствует", - заявил Мацегора.
Читайте полный текст интервью >>
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Александр МацегораКим Чен ЫнКНДРВ мире
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