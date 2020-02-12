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Глава Минтруда назвал бедность наиболее острой проблемой в России
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РИА Новости

Глава Минтруда назвал бедность наиболее острой проблемой в России

12:06 12.02.2020 (обновлено: 13:35 12.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 50 и 10 копеек
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал наиболее острые проблемы в России.

"В первую очередь это бедность. У нас достаточно высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности".

Антон Котяков
Как отметил министр, проблема бедности носит комплексный характер, для ее решения нужно работать над повышением уровня доходов конкретных граждан.
Еще одной проблемой Котяков считает снижение рождаемости.
В конце января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что, по данным за 2018 год, в России за чертой бедности живут около 18,5 миллиона человек, причем основная часть — порядка 70-80% — это семьи с детьми.
Согласно данным Росстата, естественная убыль населения — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев 2019 года составила 259,6 тысячи человек, став самой высокой за последние 11 лет.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на
27 января, 18:24
Голикова назвала число россиян, находящихся за чертой бедности
8642611258
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Пьянство и нежелание народа работать.
12 февраля, 12:16
Ingvar Eisen
5001245
"...нужно работать над повышением уровня доходов конкретных граждан" Ну так конкретные граждане и повышают свой уровень доходов. Только за январь 2020 года, наши олигархи увеличили свой "уровень доходов" почти на 20 млрд. доляров.
12 февраля, 12:18
Никита Ермаков
3740103
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