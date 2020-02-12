Глава Минтруда назвал бедность наиболее острой проблемой в России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Министр труда и социальной защиты Антон Котяков назвал наиболее острые проблемы в России.

"В первую очередь это бедность. У нас достаточно высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности". Антон Котяков

Как отметил министр, проблема бедности носит комплексный характер, для ее решения нужно работать над повышением уровня доходов конкретных граждан.

Еще одной проблемой Котяков считает снижение рождаемости.

В конце января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что, по данным за 2018 год, в России за чертой бедности живут около 18,5 миллиона человек, причем основная часть — порядка 70-80% — это семьи с детьми.