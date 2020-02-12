Максим Галкин показал, как его встречают дома после работы

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российский телеведущий Максим Галкин опубликовал в инстаграме видео, на котором показал, как его встречают дома жена Алла Пугачева и дети, когда он возвращается со съемок.

Супруга вместе с дочкой Лизой и сыном Гарри маршируют под музыку из "Звездных войн" и приветствуют мужа и папу, который снимает их с улицы.

"Какая бригада меня встречает. Серьезное дело", — смеется Галкин на видео.

За несколько часов шуточный ролик набрал более 1,8 миллиона просмотров и почти пять тысяч комментариев.

"Роскошная бригада, Макс!" — написала оперная певица Хибла Герзмава.

"Семья с Большой буквы", — прокомментировала @koniaev102.