Володин предложил создать институт исторической памяти

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением о создании института защиты исторической памяти.

В среду Володин вместе со спикером парламента Сербии Майей Гойкович открыл пятое заседание комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Народной скупщиной Сербии.

"Давайте рассмотрим предложение, которое, возможно, вы поддержите: нам было бы правильно создать институт защиты исторической памяти. Учитывая, что граждане Советского Союза, русский народ, граждане Югославии и сербский народ понесли огромные потери в этой кровопролитной войне, и мы с вами одинаково понимаем, что нам необходимо защитить память о погибших", - сказал Володин на заседании комиссии.

Он полагает, что создание такого института позволило бы странам в гуманитарной и образовательной сферах предпринять шаги, позволяющие защитить правду о войне и память о погибших в ней.

Политик добавил, что в Европе появляются разного рода институты, которые берут на себя функцию трактовки истории о Второй мировой войне. Но, по словам Володина, "это больше пугает".

"Считаем, что тот, кто хочет защищать правду, в первую очередь, должен быть сам честен перед своими близкими. Речь идет о той же Польше, которая устами своих руководителей, политиков фактически перечеркивает память о дедах, которые пострадали от фашизма, участвовали в сопротивлении", - сказал Володин.

В свою очередь, Гойкович заявила, что поддерживает идею российского коллеги. "Мы обязательно должны поддержать эту инициативу о создании института исторической памяти. Это очень важно для сербского народа, для Республики Сербия, потому что в последнее время мы также неоднократно становились жертвой ревизии истории", - сказала она.

В частности, по ее словам, сербы в последнее время обвиняются в начале Первой мировой войны.