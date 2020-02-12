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Суд оставил под стражей экс-главу МВД Коми Половникова
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РИА Новости

Суд оставил под стражей экс-главу МВД Коми Половникова

11:54 12.02.2020
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© Фото : МВД по Республике КомиВиктор Половников
Виктор Половников
© Фото : МВД по Республике Коми
Виктор Половников. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля - РИА Новости. Защита бывшего руководителя МВД Коми Виктора Половникова, который обвиняется во взятке, не смогла обжаловать его арест, сообщили в пресс-службе Верховного суда Коми.
"Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Коми оставлено без изменения постановление Сыктывкарского городского суда, которым Половникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17.02.2020 включительно", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
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Ранее сообщилось, что Сыктывкарский городской суд арестовал Половникова на месяц. Он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Защита генерал-майора полиции просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, а позже решила обжаловать меру пресечения в Верховном суде.
Уголовное дело в отношении Половникова Следственный комитет возбудил в январе: ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Фабула не раскрывается, но, судя по квалификации статьи, речь идет о сумме более миллиона рублей. Сейчас генерал находится в СИЗО.
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Половников возглавлял МВД по Коми с мая 2015 года, до этого несколько лет занимал должность заместителя начальника ГУМВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Шестого февраля президент России Владимир Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС, в том числе и Виктора Половникова.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКомиРоссияОбщество
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