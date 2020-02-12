Суд оставил под стражей экс-главу МВД Коми Половникова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля - РИА Новости. Защита бывшего руководителя МВД Защита бывшего руководителя МВД Коми Виктора Половникова, который обвиняется во взятке, не смогла обжаловать его арест, сообщили в пресс-службе Верховного суда Коми.

"Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Коми оставлено без изменения постановление Сыктывкарского городского суда, которым Половникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17.02.2020 включительно", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее сообщилось, что Сыктывкарский городской суд арестовал Половникова на месяц. Он был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Защита генерал-майора полиции просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, а позже решила обжаловать меру пресечения в Верховном суде.

Уголовное дело в отношении Половникова Следственный комитет возбудил в январе: ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Фабула не раскрывается, но, судя по квалификации статьи, речь идет о сумме более миллиона рублей. Сейчас генерал находится в СИЗО.