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В аппарате Кузнецовой рассказали о найденном в метро младенце
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РИА Новости

В аппарате Кузнецовой рассказали о найденном в метро младенце

11:54 12.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мальчик, найденный утром в переходе рядом со станцией "Парк Победы", находится в удовлетворительном состоянии в больнице, и его здоровью ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.
Ранее в пресс-службе московского метро сообщили РИА Новости, что сотрудники метрополитена нашли ребёнка в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы". По данным следствия, 12 февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы жители столицы обнаружили на снегу мальчика, на вид двух-трех месяцев.
Логотип московского метро
09:27
Сотрудники московского метро рассказали об инциденте с младенцем
"Уполномоченный находится на связи с медицинским учреждением, региональным детским омбудсменом и профильными ведомствами. Несмотря на то, что малыш чувствует себя хорошо и его здоровью ничего не угрожает, ему проведут комплексное обследование. В больнице мальчик проведёт ближайшие дни", - говорится в сообщении.
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Анна КузнецоваМоскваРоссияМосковский метрополитенПроисшествия
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