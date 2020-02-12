В аппарате Кузнецовой рассказали о найденном в метро младенце

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мальчик, найденный утром в переходе рядом со станцией "Парк Победы", находится в удовлетворительном состоянии в больнице, и его здоровью ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

"Уполномоченный находится на связи с медицинским учреждением, региональным детским омбудсменом и профильными ведомствами. Несмотря на то, что малыш чувствует себя хорошо и его здоровью ничего не угрожает, ему проведут комплексное обследование. В больнице мальчик проведёт ближайшие дни", - говорится в сообщении.