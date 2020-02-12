Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T11:50+0300
https://ria.ru/20200212/1564585008.html
Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске
https://cdn24.img.ria.ru/images/155155/63/1551556306_0:0:3210:1807_1036x0_80_0_0_3165f15ef8ed2691907984511141fb64.jpg
РИА Новости

Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске

11:50 12.02.2020
227
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Минск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 фев – РИА Новости. Рабочие подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в Минске, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Все профильные группы приступили к работе на минской площадке", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Украинский военный
Вчера, 13:47
В ДНР оценили заявления Киева о стремлении к миру в Донбассе
Также на среду запланирована встреча самой контактной группы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
10 февраля, 13:44
Небензя призвал Киев исполнять Минские соглашения
100101
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскУкраинаВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде
Глава МИД Швеции заявила, что политика в отношении России не изменится
Андрей Ермак
Новый глава офиса президента Украины займется конфликтом на Донбассе
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила предложение по поправке к Конституции о Госсовете
Флаг Китая
В МИД Китая осудили политику односторонних действий США
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в провинции Идлиб
Путин обсудил с Эрдоганом обострение ситуации в Идлибе
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин заявил, что переписывание истории оскорбляет Россию
Королева Великобритании Елизавета II
СМИ: в Москве выставили на продажу квартиру британской королевы
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
В Киеве дальнобойщики проводят митинг возле здания правительства
Президент Украины Владимир Зеленский
В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Новодвинске 82-летнего пенсионера подозревают в убийстве супруги
Виктор Половников
Суд оставил под стражей экс-главу МВД Коми Половникова
Вячеслав Володин
Володин предложил создать институт исторической памяти
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирным жителям в Идлибе
Посол России в КНДР Александр Мацегора
КНДР не отказывалась от моратория на ядерные испытания, считает посол
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:45Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
Лента новостейМолния