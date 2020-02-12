Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске

ДОНЕЦК, 12 фев – РИА Новости. Рабочие подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Рабочие подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в Минске , сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики

"Все профильные группы приступили к работе на минской площадке", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Также на среду запланирована встреча самой контактной группы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.