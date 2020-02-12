СМИ: в Москве выставили на продажу квартиру британской королевы

По данным портала, квартира площадью 250 квадратных метров расположена в Первом Обыденском переулке, рядом с Храмом Христа Спасителя. Сстоимость квадратного метра этого жилья может варьироваться от одного до полутора миллиона рублей.

Ранее СМИ сообщали, что Елизавета Вторая владеет четырьмя квартирами общей площадью 839 квадратных в 1-м Обыденском переулке. По их данным, в Росреестре собственником жилья указана Ее Величество королева, правящая в Канаде. При этом в посольстве Канады заявили, что недвижимость записана на королеву, потому что формально она является главой государства, но на деле жилье принадлежит правительству Канады.