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СМИ: в Москве выставили на продажу квартиру британской королевы
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РИА Новости

СМИ: в Москве выставили на продажу квартиру британской королевы

11:50 12.02.2020
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© AP Photo / Christopher Furlong, PoolКоролева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II
© AP Photo / Christopher Furlong, Pool
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве выставили на продажу квартиру, принадлежащую королеве Великобритании Елизавете Второй, сообщает портал "7дней" со ссылкой на источник в столичном агентстве недвижимости.
По данным портала, квартира площадью 250 квадратных метров расположена в Первом Обыденском переулке, рядом с Храмом Христа Спасителя. Сстоимость квадратного метра этого жилья может варьироваться от одного до полутора миллиона рублей.
Причина продажи недвижимости не сообщается.
Ранее СМИ сообщали, что Елизавета Вторая владеет четырьмя квартирами общей площадью 839 квадратных в 1-м Обыденском переулке. По их данным, в Росреестре собственником жилья указана Ее Величество королева, правящая в Канаде. При этом в посольстве Канады заявили, что недвижимость записана на королеву, потому что формально она является главой государства, но на деле жилье принадлежит правительству Канады.
Британская королева Елизавета II
31 июля 2019, 14:14
Стоимость квартир Елизаветы II в Москве оценили в 12 миллионов долларов
9401212
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Елизавета IIФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)ВеликобританияМоскваКанадаВ мире
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