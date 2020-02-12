В Венесуэле перехватили самолет с 500 килограммами кокаина на борту

"Представители ВС перехватили самолет Embraer SENECA II с 430 пакетами с кокаином (в общей сложности 482,520 килограмма). Задержаны два члена экипажа из Бразилии", - говорится в сообщении.

Как отмечается в Twitter МВД, национальное управление по борьбе с наркотиками сообщило, что с начала 2020 года в Венесуэле были изъяты почти 2,5 тонны наркотиков.