В Венесуэле перехватили самолет с 500 килограммами кокаина на борту

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Венесуэльские военнослужащие перехватили небольшой самолет, на борту которого находились почти 500 килограммов кокаина, задержаны два гражданина Бразилии, сообщается в Twitter МВД страны.
ENTÉRATE 👉Efectivos de la #Fanb interceptaron la aeronave Embraer SENECA II, sin siglas visibles, con 430 panelas de cocaína, un total de 482,520 Kg, fueron detenidos dos tripulantes de nacionalidad brasileña, donde se le incautaron 6 bidones con 480 Ltrs. de combustible Av-Gas pic.twitter.com/cJhzwQJ5Gg— MPPRIJP (@MIJPVenezuela) February 11, 2020
Операция была проведена 11 февраля на территории штата Лара на северо-западе Венесуэлы.
"Представители ВС перехватили самолет Embraer SENECA II с 430 пакетами с кокаином (в общей сложности 482,520 килограмма). Задержаны два члена экипажа из Бразилии", - говорится в сообщении.
Как отмечается в Twitter МВД, национальное управление по борьбе с наркотиками сообщило, что с начала 2020 года в Венесуэле были изъяты почти 2,5 тонны наркотиков.
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