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В Венесуэле перехватили самолет с 500 килограммами кокаина на борту
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РИА Новости

В Венесуэле перехватили самолет с 500 килограммами кокаина на борту

11:47 12.02.2020
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© Fotolia / andranik123Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© Fotolia / andranik123
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Венесуэльские военнослужащие перехватили небольшой самолет, на борту которого находились почти 500 килограммов кокаина, задержаны два гражданина Бразилии, сообщается в Twitter МВД страны.
Операция была проведена 11 февраля на территории штата Лара на северо-западе Венесуэлы.
"Представители ВС перехватили самолет Embraer SENECA II с 430 пакетами с кокаином (в общей сложности 482,520 килограмма). Задержаны два члена экипажа из Бразилии", - говорится в сообщении.
Как отмечается в Twitter МВД, национальное управление по борьбе с наркотиками сообщило, что с начала 2020 года в Венесуэле были изъяты почти 2,5 тонны наркотиков.
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