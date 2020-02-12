Власти: отсутствие гостей из Китая не влияет на турпоток в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 12 фев - РИА Новости. Туристическая сфера Калининградской области не пострадает из-за отсутствия путешественников из Китая, сообщил РИА Новости калининградский губернатор Антон Алиханов.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Постановлением российского правительства временно был ограничен въезд иностранных граждан с территории КНР.

"Туристов из КНР в прошлом году через другие государства к нам приехало меньше двух тысяч. Если посчитать и тех, кто прибывал через российские регионы, то всего получается тысяч пять, совершенно не показательные цифры, — сказал Алиханов. — Основные группы путешественников это все же Ленобласть, Петербург, Москва, Московская область и Владивосток".

По данным регионального правительства, две калининградские турфирмы внесены в 2020 году в список организаций, уполномоченных реализовывать соглашение между российским и китайским правительством о безвизовых групповых туристических поездках (от 29 февраля 2000 года). Однако фактически китайские организованные группы в рамках этого соглашения на протяжении последних нескольких лет в Калининградской области не принимались.

По информации областного Минздрава, в регионе есть весь спектр необходимого лабораторного оборудования для возможного подтверждения коронавирусной инфекции. Все медицинские организации полностью готовы к приему пациентов инфекционного профиля. Область оснащена необходимым оборудованием, средствами индивидуальной защиты пациентов и медработников.