Стало известно, что у фильма "P. S. Я люблю тебя" будет сиквел

Роман "Postscript" был опубликован осенью прошлого года. В нем описываются события, которые происходят спустя семь лет, после смерти от тяжелой болезни Джерри, мужа главной героини Холли. Еще три года, после его ухода, она получает от него письма (в книге он призывает супругу найти силы начать новую жизнь и радоваться несмотря ни на что. — Прим.ред).