Найденного в московском метро младенца поместят в учреждение соцзащиты

Ранее в пресс-службе Московского метро сообщили РИА Новости, что работники подземки нашли ребенка в переходе рядом со станцией "Парк Победы". Позже детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая его оставила.

"В Москве в переходе станции метрополитена найден младенец. Малыша сразу доставили в больницу. Сейчас его обследуют врачи и проводят весь необходимый комплекс лечебных и диагностических мероприятий. По предварительным данным, состояние мальчика удовлетворительное. После выписки из больницы ребенок будет направлен в учреждение соцзащиты", - сообщили в пресс-службе.