Найденного в московском метро младенца поместят в учреждение соцзащиты

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мальчика, которого мать оставила в переходе рядом со станцией метро "Парк Победы", после выписки из больницы поместят в учреждение соцзащиты, на данный момент его состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Ранее в пресс-службе Московского метро сообщили РИА Новости, что работники подземки нашли ребенка в переходе рядом со станцией "Парк Победы". Позже детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая его оставила.
"В Москве в переходе станции метрополитена найден младенец. Малыша сразу доставили в больницу. Сейчас его обследуют врачи и проводят весь необходимый комплекс лечебных и диагностических мероприятий. По предварительным данным, состояние мальчика удовлетворительное. После выписки из больницы ребенок будет направлен в учреждение соцзащиты", - сообщили в пресс-службе.
В соцзащите отметили, что ребенок будет обеспечен всем необходимым. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы.
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