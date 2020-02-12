Космическая гавань человечества: космодрому Байконур 65 лет
12 февраля 1955 года было принято Постановление о строительстве первого в мире космодрома. Байконур – крупнейший из трех космодромов планеты, имеет большое международное значение. Именно отсюда был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первый полет человека в космос.
12 февраля 1955 года было принято Постановление о строительстве первого в мире космодрома. Байконур – крупнейший из трех космодромов планеты, имеет большое международное значение. Именно отсюда был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первый полет человека в космос.
На данный момент на счету Байконура более 5000 запусков.
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