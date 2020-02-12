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Космическая обсерватория ГАММА-400
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2020-02-12T18:36+0300
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Космическая гавань человечества: космодрому Байконур 65 лет
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РИА Новости
Космическая гавань человечества: космодрому Байконур 65 лет
12 февраля 1955 года было принято Постановление о строительстве первого в мире космодрома. Байконур – крупнейший из трех космодромов планеты, имеет большое международное значение. Именно отсюда был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первый полет человека в космос.
2020-02-12T12:01+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=64204733&type=mp4
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PT3M24S

Космическая гавань человечества: космодрому Байконур 65 лет

12:01 12.02.2020 (обновлено: 18:36 12.02.2020)
401
12 февраля 1955 года было принято Постановление о строительстве первого в мире космодрома. Байконур – крупнейший из трех космодромов планеты, имеет большое международное значение. Именно отсюда был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первый полет человека в космос.
На данный момент на счету Байконура более 5000 запусков.
1810001
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Хочу стать космонавтомКосмодромБайконур (космодром)Видео
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