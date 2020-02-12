ЦИК передал Гордееву мандат досрочно сложившего полномочия Кулика

"Это такой легендарный депутат. Я сама когда-то была депутатом, очень давно, но я помню, - человек неиссякаемой энергии, который всегда бился за сельское хозяйство страны, чтобы оно поднималось ... Он очень энергичный, депутат всех созывов. Я уверена, что в этом прекрасном возрасте он обязательно проявит себя и ещё очень много полезного сделает для страны", - сказала Памфилова.