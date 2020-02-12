ЦИК передал Гордееву мандат досрочно сложившего полномочия Кулика

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ЦИК передал вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России", освободившийся в связи с досрочным прекращением полномочий Геннадия Кулика, Алексею Гордееву.
Накануне Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Геннадия Кулика.
Проектом постановления предлагается считать досрочно прекращенными полномочия депутата Кулика с 11 февраля на основании его письменного заявления.
Ранее руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что бывший вице-премьер Алексей Гордеев переходит на должность заместителя председателя Госдумы, свои депутатские полномочия сложит Геннадий Кулик.
7 февраля, 09:59Биография Алексея Гордеева
"Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия", Гордееву Алексею Васильевичу", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в среду.
Гордеев также зарегистрирован постановлением ЦИК в качестве депутата Госдумы.
Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила Кулика за длительную работу в качестве депутата Госдумы.
"Это такой легендарный депутат. Я сама когда-то была депутатом, очень давно, но я помню, - человек неиссякаемой энергии, который всегда бился за сельское хозяйство страны, чтобы оно поднималось ... Он очень энергичный, депутат всех созывов. Я уверена, что в этом прекрасном возрасте он обязательно проявит себя и ещё очень много полезного сделает для страны", - сказала Памфилова.