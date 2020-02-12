Володин поблагодарил Сербию за сохранение памяти о советских воинах

"Мы должны делать все, и в этом я хочу вас поддержать, госпожа Гойкович, чтобы защитить историческую память о тех днях, роли Советского Союза, о тех, кто отдал свою жизнь. Предательство памяти о них... последними словами можно назвать этот поступок. Это будет предательство фактически наших близких, дедов, это будет отречение от них, потому что они погибали за свободу, делали все, чтобы освободить мир от "коричневой чумы" - сказал Володин на заседании комиссии.