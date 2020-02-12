Володин поблагодарил Сербию за сохранение памяти о советских воинах

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность Сербии за сохранение памяти о советских солдатах.
В среду Володин вместе со спикером парламента Сербии Майей Гойкович открыл пятое заседание комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Народной скупщиной Сербии.
"Мы должны делать все, и в этом я хочу вас поддержать, госпожа Гойкович, чтобы защитить историческую память о тех днях, роли Советского Союза, о тех, кто отдал свою жизнь. Предательство памяти о них... последними словами можно назвать этот поступок. Это будет предательство фактически наших близких, дедов, это будет отречение от них, потому что они погибали за свободу, делали все, чтобы освободить мир от "коричневой чумы" - сказал Володин на заседании комиссии.
По его словам, новая трактовка истории о Второй мировой войне недопустима. "Мы одинаково видим необходимость защиты исторической памяти в сегодняшнее время... Хочется сказать вам слова благодарности за то, что Сербия делает все для того, чтобы сберечь память о советских солдатах и офицерах", - сказал Володин.
Так, он поблагодарил Сербию за бережное отношение к памятникам советским воинам.
"Мы встречались с вами в Белграде, видели, насколько бережно вы относитесь к захоронениям... Это как раз та основа, которая нас делает друг к другу еще ближе. Отдавая себе отчет в том, что наши деды и прадеды были вместе, мы должны сегодня так же поддерживать друг друга и делать все для того, чтобы защитить память о них", - отметил спикер Госдумы.
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