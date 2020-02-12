В Новодвинске 82-летнего пенсионера подозревают в убийстве супруги

МУРМАНСК, 12 фев – РИА Новости. Следователи в Архангельской области подозревают 82-летнего пенсионера из Новодвинска в том, что он убил свою 78-летнюю супругу и попытался свести счеты с жизнью, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
В понедельник в квартире в городе Новодвинске было обнаружено тело 78-летней пенсионерки с множественными ножевыми ранениями. Из этой же квартиры в больницу был доставлен 82-летний супруг убитой с резаными ранами предплечий.
"По предварительной версии, мужчина причинил ножевые ранения супруге, после чего предпринял попытку добровольно уйти из жизни. Установить мотив его действий пока не представилось возможным, так как он неконтактен и не может принимать участия в следственных действиях", - сообщили в ведомстве.
Следователи возбудили дело об убийстве. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, проводятся допросы.