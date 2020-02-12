В Новодвинске 82-летнего пенсионера подозревают в убийстве супруги

"По предварительной версии, мужчина причинил ножевые ранения супруге, после чего предпринял попытку добровольно уйти из жизни. Установить мотив его действий пока не представилось возможным, так как он неконтактен и не может принимать участия в следственных действиях", - сообщили в ведомстве.