Борода: День памяти жертв Холокоста должен стать государственным

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Трагедию холокоста нужно изучать не только в еврейских, но и в российских школах, а сам праздник памяти жертв холокоста должен войти в перечень государственных памятных дат, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.
"Холокост, безусловно, не только трагедия миллионов евреев, но и всего человечества. Это кульминация расовой, национальной, религиозной ненависти. Еврейский народ в этом смысле – лакмусовая бумажка. В этой связи мы считаем, что трагедию холокоста нужно изучать не только в еврейских, но и в российских школах", - сказал Борода.
По его словам, 27 января - это самый правильный день для анализа того, что произошло во время Второй мировой войны. "Изучение холокоста - это изучение трагедии войны. Было бы хорошо, чтобы День памяти жертв холокоста вошел в перечень государственных дней памяти", - подытожил он.
Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.