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Религия и мировоззрение
2020-02-12T12:50+0300
https://ria.ru/20200212/1564584065.html
Борода: День памяти жертв Холокоста должен стать государственным
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/38/1563823801_0:171:3032:1877_1036x0_80_0_0_2e2245df2c7ccad19b501cd6f54b92b3.jpg
РИА Новости

Борода: День памяти жертв Холокоста должен стать государственным

11:31 12.02.2020 (обновлено: 12:50 12.02.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Трагедию холокоста нужно изучать не только в еврейских, но и в российских школах, а сам праздник памяти жертв холокоста должен войти в перечень государственных памятных дат, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.
"Холокост, безусловно, не только трагедия миллионов евреев, но и всего человечества. Это кульминация расовой, национальной, религиозной ненависти. Еврейский народ в этом смысле – лакмусовая бумажка. В этой связи мы считаем, что трагедию холокоста нужно изучать не только в еврейских, но и в российских школах", - сказал Борода.
По его словам, 27 января - это самый правильный день для анализа того, что произошло во время Второй мировой войны. "Изучение холокоста - это изучение трагедии войны. Было бы хорошо, чтобы День памяти жертв холокоста вошел в перечень государственных дней памяти", - подытожил он.
Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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Религия и мировоззрениеевреиНовости - Религия и мировоззрениеАлександр БородаОсвенцимРИА НовостиЮНЕСКОМоскваРоссиярелигияВ мире
Популярные комментарии
Вот в Израиле он пусть и будет государственным. А у нас нефиг провокации устраивать.
12 февраля, 11:43
ttrit77
1300021
У нас есть день памяти всех жертв войны, а не отдельного народа.
12 февраля, 11:46
Алексей Князев
1400002
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