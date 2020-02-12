Борода: День памяти жертв Холокоста должен стать государственным

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Трагедию холокоста нужно изучать не только в еврейских, но и в российских школах, а сам праздник памяти жертв холокоста должен войти в перечень государственных памятных дат, заявил РИА Новости президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

"Холокост, безусловно, не только трагедия миллионов евреев, но и всего человечества. Это кульминация расовой, национальной, религиозной ненависти. Еврейский народ в этом смысле – лакмусовая бумажка. В этой связи мы считаем, что трагедию холокоста нужно изучать не только в еврейских, но и в российских школах", - сказал Борода.

По его словам, 27 января - это самый правильный день для анализа того, что произошло во время Второй мировой войны. "Изучение холокоста - это изучение трагедии войны. Было бы хорошо, чтобы День памяти жертв холокоста вошел в перечень государственных дней памяти", - подытожил он.