Крым не торгуется с Киевом по воде, заявил общественник

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Торговля по поводу возможной подачи в Торговля по поводу возможной подачи в Крым днепровской воды за уступки в отношении контроля границы на Донбассе невозможна, сказал РИА Новости заместитель главы общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. Он, в частности, считает, что в обмен на воду надо потребовать, "что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей".

"Ни руководство Российской Федерации, ни руководство Крыма не торгуется. По поводу воды мы торговаться не будем", - сказал Форманчук.

По его словам, Крым готов вести переговоры о подаче воды по каналу, но не увязывая их с политическими вопросами.

"Мы готовы покупать воду, кстати, мы всегда за воду платили (до 2014 года – ред.), она не была бесплатной, не надо об этом забывать. Этот вопрос мы готовы рассматривать отдельно, не увязывая его с политическими проблемами. Как говорил герой произведения Ильфа-Петрова, "торг здесь неуместен", - добавил он.

Киев регулярно настаивает на передаче своим военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. В Москве не раз напоминали, что Минск предусматривает сначала выборы, а потом решение по границе.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий.

По данным властей Крыма, питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. Глава администрации города Елена Проценко сообщала, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой в водохранилищах. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня в этом нет необходимости.