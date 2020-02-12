Ученые выяснили, как защитить организм от всех вирусов сразу

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили новую потенциальную мишень для противовирусных препаратов. Открытие может привести к созданию универсального способа лечения сразу от множества инфекционных заболеваний. Результаты исследования Ученые обнаружили новую потенциальную мишень для противовирусных препаратов. Открытие может привести к созданию универсального способа лечения сразу от множества инфекционных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Как показывает вспышка коронавируса в Китае, вирусы представляют постоянную угрозу для человечества. Против некоторых из них регулярно разрабатываются и внедряются вакцины, но этот процесс занимает много времени, помогает не всем и не защищает от новых вирусов.

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля (США) в сотрудничестве с коллегами из Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге обнаружили ахиллесову пяту большинства вирусов — это белок AGO4.

AGO4 — один из белков семейства Argonaute. До сих пор его роль была не до конца понятна. Теперь же исследователи выяснили, что этот белок обладает уникальным противовирусным действием в соматических клетках млекопитающих.

Авторы исследования изучали на мышах противовирусные эффекты нескольких белков Argonaute и обнаружили, что только клетки с дефицитом AGO4 были гиперчувствительными к различным вирусным инфекциям, включая грипп. Другими словами, низкий уровень AGO4 повышал вероятность инфицирования клеток млекопитающих. Отсюда исследователи сделали вывод, что повышение уровня этого белка может помочь укрепить иммунную систему и защититься от множества вирусов.

"Цель состоит в том, чтобы понять, как работает наша иммунная система, чтобы создавать методы лечения, работающие против целого ряда вирусов, а не только вакцины против какого-то конкретного", — приводятся в пресс-релизе больницы слова руководителя исследования Кейт Джеффри (Kate Jeffrey).

У млекопитающих, как и у многих других животных и растений, — четыре белка Argonaute (1-4), которые действуют путем подавления генов. Argonaute участвует в образовании и регуляции активности РНК и микроРНК, то есть выступает эффекторным белком РНК, а интерференция РНК — важнейшая стратегия противовирусной защиты клеток.

Ученые планируют продолжить исследования.