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РИА Наука
2020-02-12T16:45+0300
https://ria.ru/20200212/1564583819.html
Ученые выяснили, как защитить организм от всех вирусов сразу
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РИА Новости

Ученые выяснили, как защитить организм от всех вирусов сразу

11:26 12.02.2020 (обновлено: 16:45 12.02.2020)
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© Depositphotos / UgreenВирус
Вирус
© Depositphotos / Ugreen
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили новую потенциальную мишень для противовирусных препаратов. Открытие может привести к созданию универсального способа лечения сразу от множества инфекционных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.
Как показывает вспышка коронавируса в Китае, вирусы представляют постоянную угрозу для человечества. Против некоторых из них регулярно разрабатываются и внедряются вакцины, но этот процесс занимает много времени, помогает не всем и не защищает от новых вирусов.
Ученые из Массачусетской больницы общего профиля (США) в сотрудничестве с коллегами из Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге обнаружили ахиллесову пяту большинства вирусов — это белок AGO4.
AGO4 — один из белков семейства Argonaute. До сих пор его роль была не до конца понятна. Теперь же исследователи выяснили, что этот белок обладает уникальным противовирусным действием в соматических клетках млекопитающих.
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Авторы исследования изучали на мышах противовирусные эффекты нескольких белков Argonaute и обнаружили, что только клетки с дефицитом AGO4 были гиперчувствительными к различным вирусным инфекциям, включая грипп. Другими словами, низкий уровень AGO4 повышал вероятность инфицирования клеток млекопитающих. Отсюда исследователи сделали вывод, что повышение уровня этого белка может помочь укрепить иммунную систему и защититься от множества вирусов.
"Цель состоит в том, чтобы понять, как работает наша иммунная система, чтобы создавать методы лечения, работающие против целого ряда вирусов, а не только вакцины против какого-то конкретного", — приводятся в пресс-релизе больницы слова руководителя исследования Кейт Джеффри (Kate Jeffrey).
У млекопитающих, как и у многих других животных и растений, — четыре белка Argonaute (1-4), которые действуют путем подавления генов. Argonaute участвует в образовании и регуляции активности РНК и микроРНК, то есть выступает эффекторным белком РНК, а интерференция РНК — важнейшая стратегия противовирусной защиты клеток.
Ученые планируют продолжить исследования.
"Следующий шаг состоит в том, чтобы определить, насколько широк спектр действия этого белка для любого типа вируса, — говорит Джеффри. — А затем нам нужно выяснить, как повысить активность AGO4 для усиления защиты от вирусных инфекций".
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