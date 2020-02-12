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МИД: США не готовы к новому соглашению по стратегическим вооружениям
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РИА Новости

МИД: США не готовы к новому соглашению по стратегическим вооружениям

11:25 12.02.2020 (обновлено: 12:07 12.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМИД в Москве
МИД в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МИД в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вашингтон явно пока не готов к новому возможному соглашению с Россией в сфере контроля над вооружениями, которое охватывало бы весь комплекс вопросов стратегической стабильности и учитывало озабоченности Москвы, сказал в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
В среду советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что США предпочитают обсуждать с Россией условия продления СНВ-3 за закрытыми дверями и рассчитывают на переговоры в скором времени.
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен
03:23
США намерены обсуждать с Россией продление СНВ-3 за закрытыми дверями
"Мы говорили американцам, что открыты к обсуждению темы новых вооружений и перспективных военных технологий в рамках комплексного стратегического диалога, который должен вестись с учётом наших приоритетов и наших озабоченностей. О каком-либо "новом договоре" с Вашингтоном речь сейчас не идёт, поскольку американские коллеги к этому явно не готовы", - сказал Ермаков.
Он напомнил, что после того как президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон", "американцы начали предпринимать попытки подтянуть эти новейшие системы под действующий ДСНВ".
"Однако Договор составлен так, что его оперативные положения распространяются только на межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок с их пусковыми установками, а также тяжёлые бомбардировщики. Распространение сферы охвата ДСНВ на любые иные средства потребовало бы внесения поправок в текст Договора с запуском процедуры их ратификации в обеих странах. Разумеется, в таком случае мы могли бы поставить вопрос о введении дополнительных ограничений и на те американские программы, которые вызывают озабоченность у российской стороны", - подчеркнул Ермаков.
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли его продлевать. Ранее Вашингтон заявлял, что договоренности с Россией должны включать и не подпадающие под СНВ-3 оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
Читайте полный текст интервью с Владимиром Ермаковым >>
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Владимир ЕрмаковДоговор СНВ-3РоссияСШАВ мире
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