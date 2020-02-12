МИД: США не готовы к новому соглашению по стратегическим вооружениям

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вашингтон явно пока не готов к новому возможному соглашению с Россией в сфере контроля над вооружениями, которое охватывало бы весь комплекс вопросов стратегической стабильности и учитывало озабоченности Москвы, сказал в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Вашингтон явно пока не готов к новому возможному соглашению с Россией в сфере контроля над вооружениями, которое охватывало бы весь комплекс вопросов стратегической стабильности и учитывало озабоченности Москвы, сказал в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков

В среду советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что США предпочитают обсуждать с Россией условия продления СНВ-3 за закрытыми дверями и рассчитывают на переговоры в скором времени.

"Мы говорили американцам, что открыты к обсуждению темы новых вооружений и перспективных военных технологий в рамках комплексного стратегического диалога, который должен вестись с учётом наших приоритетов и наших озабоченностей. О каком-либо "новом договоре" с Вашингтоном речь сейчас не идёт, поскольку американские коллеги к этому явно не готовы", - сказал Ермаков.

Он напомнил, что после того как президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон", "американцы начали предпринимать попытки подтянуть эти новейшие системы под действующий ДСНВ".

"Однако Договор составлен так, что его оперативные положения распространяются только на межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок с их пусковыми установками, а также тяжёлые бомбардировщики. Распространение сферы охвата ДСНВ на любые иные средства потребовало бы внесения поправок в текст Договора с запуском процедуры их ратификации в обеих странах. Разумеется, в таком случае мы могли бы поставить вопрос о введении дополнительных ограничений и на те американские программы, которые вызывают озабоченность у российской стороны", - подчеркнул Ермаков.