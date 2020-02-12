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В Москве арестовали экс-главу якутской нефтегазовой компании
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РИА Новости

В Москве арестовали экс-главу якутской нефтегазовой компании

11:22 12.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ЯКУТСК, 12 фев – РИА Новости. Экс-депутат Якутии и бывший глава нефтегазовой фирмы, обвиняемый в крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, заключен под стражу в Москве, его подельник объявлен в розыск, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
Ранее сообщалось, что в отношении бывшего гендиректора акционерной компании "Саханефтегазсбыт" и гендиректора ООО "Норд-Спецстрой-1" возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве. По данным на сайте "Саханефтегазсбыта", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, он также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
Зал судебных заседаний
10 февраля, 13:29
Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве
"Мещанским районным судом города Москвы в отношении бывшего генерального директора акционерного общества "Саханефтегазсбыт" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему уже предъявлено обвинение. Его соучастник, директор общества с ограниченной ответственностью "Норд-Спецстрой-1", объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Как отметила Дворецкая, обвиняемым вменяется завышение стоимости строительства нескольких автозаправочных станций в Якутии, а также незаконные действия по передаче нефтегазовой компании самоходного крана по искусственно завышенной стоимости взамен нефтепродуктов. По данным прокуратуры Якутии, речь идет об ущербе для "Саханефтегазсбыта" на общую сумму около 77 миллионов рублей.
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