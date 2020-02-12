В Москве арестовали экс-главу якутской нефтегазовой компании

ЯКУТСК, 12 фев – РИА Новости. Экс-депутат Экс-депутат Якутии и бывший глава нефтегазовой фирмы, обвиняемый в крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, заключен под стражу в Москве, его подельник объявлен в розыск, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.

Ранее сообщалось, что в отношении бывшего гендиректора акционерной компании "Саханефтегазсбыт" и гендиректора ООО "Норд-Спецстрой-1" возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве. По данным на сайте "Саханефтегазсбыта", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, он также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).

"Мещанским районным судом города Москвы в отношении бывшего генерального директора акционерного общества "Саханефтегазсбыт" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему уже предъявлено обвинение. Его соучастник, директор общества с ограниченной ответственностью "Норд-Спецстрой-1", объявлен в розыск", - говорится в сообщении.