В Сенате ожидают продолжения антироссийских "наездов" в ПАСЕ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Зампред комитета палаты по международным делам, руководитель делегации Совфеда в ПАСЕ Сергей Кисляк считает, что следует ожидать продолжения антироссийской риторики со стороны делегаций ряда стран в ПАСЕ.
"Следует ожидать продолжения антироссийских наездов в ПАСЕ. Для некоторых делегаций Ассамблея стала, по сути, площадкой для антироссийской риторики, а не для работы по повестке дня", - заявил он на заседании Совфеда в среду.
По словам Кисляка, это становится особенно заметным по посещениям различных сессий этими делегациями - они активно посещают сессии с вопросами, касающимися России, "и куда меньше вклада этих делегаций в другие обсуждения".
Со своей стороны, спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что здравый смысл в ПАСЕ возобладал.
"Русофобское меньшинство становится все меньше в ПАСЕ", - сказал она.
30 января, 17:55АкцентыСтрана напуганных русофобов. Польше привиделось вмешательство России Даже в США уже стараются сильно не шуметь по поводу российского вмешательства, чтобы не накликать беду на новые выборы. Но там-то они в ноябре, а в Польше – весной. И это тот редкий случай, когда она может бежать впереди паровоза. Правда, с оглядкой на него.
В апреле 2014 года делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены. Россия - один из основных плательщиков в бюджет Совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.
В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее.