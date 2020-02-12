В Сенате ожидают продолжения антироссийских "наездов" в ПАСЕ

Страна напуганных русофобов. Польше привиделось вмешательство России Даже в США уже стараются сильно не шуметь по поводу российского вмешательства, чтобы не накликать беду на новые выборы. Но там-то они в ноябре, а в Польше – весной. И это тот редкий случай, когда она может бежать впереди паровоза. Правда, с оглядкой на него.