Новый банк развития БРИКС окажет финансовую поддержку Китаю

Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае

В НБР заявили, что предпринимают все усилия, чтобы поддержать Китай в трудное время, сейчас банк ведет консультации с китайским правительством относительно конкретных мер.

Базирующийся в Шанхае НБР также надеется на сотрудничество с партнерами, в том числе с финансовыми структурами других многосторонних механизмов в целях увеличения потенциала для преодоления чрезвычайных ситуаций в области глобального здравоохранения.

В Новом банке развития БРИКС заявили, что высоко ценят огромные усилия и эффективные меры Китая, направленные на сдерживание распространения нового коронавируса.

"Мы уверены в способности Китая предотвратить эпидемию, а также в мерах китайского правительства по предотвращению распространения эпидемии", - говорится в заявлении Банка.