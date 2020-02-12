Новый банк развития БРИКС окажет финансовую поддержку Китаю

МОСКВА, 12 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Новый Банк Развития БРИКС (НБР) планирует оказать финансовую поддержку, в том числе экстренное финансирование противоэпидемической работе Китая, - говорится в заявлении банка.
В НБР заявили, что предпринимают все усилия, чтобы поддержать Китай в трудное время, сейчас банк ведет консультации с китайским правительством относительно конкретных мер.
Базирующийся в Шанхае НБР также надеется на сотрудничество с партнерами, в том числе с финансовыми структурами других многосторонних механизмов в целях увеличения потенциала для преодоления чрезвычайных ситуаций в области глобального здравоохранения.
В Новом банке развития БРИКС заявили, что высоко ценят огромные усилия и эффективные меры Китая, направленные на сдерживание распространения нового коронавируса.
"Мы уверены в способности Китая предотвратить эпидемию, а также в мерах китайского правительства по предотвращению распространения эпидемии", - говорится в заявлении Банка.
Напомним, что НБР был создан 21 июля 2015 года в Шанхае по инициативе стран-участниц БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.