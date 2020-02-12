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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-12T11:20+0300
https://ria.ru/20200212/1564583557.html
Новый банк развития БРИКС окажет финансовую поддержку Китаю
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РИА Новости

Новый банк развития БРИКС окажет финансовую поддержку Китаю

11:20 12.02.2020
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CC BY-SA 4.0 / Bb3015 / New Development Bank's logo in the HQ of the bank in Shanghai (cropped a photo)Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае
Логотип Нового банка развития БРИКС в штаб-квартире в Шанхае
CC BY-SA 4.0 / Bb3015 / New Development Bank's logo in the HQ of the bank in Shanghai (cropped a photo)
МОСКВА, 12 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Новый Банк Развития БРИКС (НБР) планирует оказать финансовую поддержку, в том числе экстренное финансирование противоэпидемической работе Китая, - говорится в заявлении банка.
В НБР заявили, что предпринимают все усилия, чтобы поддержать Китай в трудное время, сейчас банк ведет консультации с китайским правительством относительно конкретных мер.
Базирующийся в Шанхае НБР также надеется на сотрудничество с партнерами, в том числе с финансовыми структурами других многосторонних механизмов в целях увеличения потенциала для преодоления чрезвычайных ситуаций в области глобального здравоохранения.
В Новом банке развития БРИКС заявили, что высоко ценят огромные усилия и эффективные меры Китая, направленные на сдерживание распространения нового коронавируса.
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"Мы уверены в способности Китая предотвратить эпидемию, а также в мерах китайского правительства по предотвращению распространения эпидемии", - говорится в заявлении Банка.
Напомним, что НБР был создан 21 июля 2015 года в Шанхае по инициативе стран-участниц БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
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