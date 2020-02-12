Эксперт прокомментировал сообщения о запросе ФСБ на доступ к переписке

Ранее в СМИ появились сообщения, что в прошлом августе, во время несанкционированных акций протеста в Москве, ФСБ якобы направила десятку российских интернет-сервисов письма с требованием передать ключи для дешифровки переписки пользователей.

"Спецслужбы и раньше могли без проблем доставать любые данные от российских сервисов, так что, по существу, ничего не поменялось. Онлайн дает больше автоматизированных инструментов для сбора данных, но, по сути, тем, кому есть, что скрывать, и так понятно, что никакой приватности в рунете давно нет", - указал Поярков.