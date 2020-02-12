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Эксперт прокомментировал сообщения о запросе ФСБ на доступ к переписке
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал сообщения о запросе ФСБ на доступ к переписке

11:18 12.02.2020 (обновлено: 11:24 12.02.2020)
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские спецслужбы и раньше могли получать данные пользователей от интернет-сервисов, рассказал РИА Новости в среду глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в прошлом августе, во время несанкционированных акций протеста в Москве, ФСБ якобы направила десятку российских интернет-сервисов письма с требованием передать ключи для дешифровки переписки пользователей.
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"Спецслужбы и раньше могли без проблем доставать любые данные от российских сервисов, так что, по существу, ничего не поменялось. Онлайн дает больше автоматизированных инструментов для сбора данных, но, по сути, тем, кому есть, что скрывать, и так понятно, что никакой приватности в рунете давно нет", - указал Поярков.
По словам эксперта, собираемые данные могут быть различны: от IP и mac-адресов до списка контактов и непосредственно текстов переписок.
"За обычных пользователей с их "частными" секретами, конечно, обидно, но тем важнее изучать правила цифровой гигиены", - добавил собеседник агентства.
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Арсений ПоярковГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
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