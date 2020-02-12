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Выставку Да Винчи в Лувре можно будет посетить ночью бесплатно
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РИА Новости

Выставку Да Винчи в Лувре можно будет посетить ночью бесплатно

12:10 12.02.2020 (обновлено: 12:23 12.02.2020)
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© Public DomainКартина Леонардо Да Винчи "Мона Лиза"
Картина Леонардо Да Винчи Мона Лиза
© Public Domain
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Главный парижский музей впервые откроет двери ночью в последние три дня работы выставки Леонардо Да Винчи, сообщает Artnet.
Пройти на экспозицию в ночное время (с 9 вечера до 8:30 утра) можно будет 21, 22 и 23 февраля. Билетов на дневные сеансы на сайте Лувра уже не осталось.
"Для посетителей это уникальная возможность увидеть такое количество работ гения эпохи Ренессанса в особой атмосфере", — рассказал директор музея Жан-Люк Мартинес.
Мало того, что в Лувре можно будет оказаться ночью, это можно будет сделать бесплатно, нужно только заранее забронировать онлайн время. Всего на сайте с 11 февраля доступно 30 тысяч "ночных" билетов.
Обычно музей работает только днем, лишь однажды для одной счастливой пары он превратился в "отель".
Около сорока сотрудников музея вызвались быть волонтерами и работать во внеурочное время, чтобы дать возможность всем желающим увидеть беспрецедентную выставку.
"Бесплатное посещение — способ донести до публики мысль о том, что музей — это пространство, доступное для всех. Если у вас не получилось пока прийти или вам так понравилась выставка, что вы хотите увидеть ее еще раз, это ваш последний шанс", — пояснил директор Лувра.
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