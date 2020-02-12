Выставку Да Винчи в Лувре можно будет посетить ночью бесплатно

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Главный парижский музей впервые откроет двери ночью в последние три дня работы выставки Леонардо Да Винчи, . Главный парижский музей впервые откроет двери ночью в последние три дня работы выставки Леонардо Да Винчи, сообщает Artnet.

Пройти на экспозицию в ночное время (с 9 вечера до 8:30 утра) можно будет 21, 22 и 23 февраля. Билетов на дневные сеансы на сайте Лувра уже не осталось.

"Для посетителей это уникальная возможность увидеть такое количество работ гения эпохи Ренессанса в особой атмосфере", — рассказал директор музея Жан-Люк Мартинес.

Мало того, что в Лувре можно будет оказаться ночью, это можно будет сделать бесплатно, нужно только заранее забронировать онлайн время. Всего на сайте с 11 февраля доступно 30 тысяч "ночных" билетов.

Обычно музей работает только днем, лишь однажды для одной счастливой пары он превратился в "отель".

Около сорока сотрудников музея вызвались быть волонтерами и работать во внеурочное время, чтобы дать возможность всем желающим увидеть беспрецедентную выставку.