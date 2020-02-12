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Во Владивостоке родился мальчик весом 5,4 килограмма
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РИА Новости

Во Владивостоке родился мальчик весом 5,4 килограмма

11:13 12.02.2020 (обновлено: 11:16 12.02.2020)
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© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери
© Depositphotos / inarik
Руки ребенка и матери. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев - РИА Новости. Мальчик-богатырь весом 5,4 килограмма и ростом 61 сантиметр родился во Владивостоке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава региона Ксения Гусенцова.
"Вес мальчика – 5400 граммов, а рост – 61 сантиметр. Такие физические данные соответствуют 1,5 месяцам развития ребенка", - сказала собеседница агентства.
Мальчик родился 11 февраля. По словам Гусенцовой, мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.
"Роженице 35 лет, у нее уже растут двое детей: дочь и сын. Возраст старших – 8 лет и 4 года. Они также родились в стенах нашего роддома и отличались хорошим весом: 4800 и 3800 граммов", – сообщила журналистам главврач Владивостокского клинического родильного дома №3 Светлана Сагайдачная.
Врачи
11 декабря 2019, 11:41
Врач рассказала, как часто нужно проводить осмотр детей у педиатра
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