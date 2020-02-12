Во Владивостоке родился мальчик весом 5,4 килограмма

Мальчик родился 11 февраля. По словам Гусенцовой, мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

"Роженице 35 лет, у нее уже растут двое детей: дочь и сын. Возраст старших – 8 лет и 4 года. Они также родились в стенах нашего роддома и отличались хорошим весом: 4800 и 3800 граммов", – сообщила журналистам главврач Владивостокского клинического родильного дома №3 Светлана Сагайдачная.