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РИА Наука
2020-02-12T11:10+0300
https://ria.ru/20200212/1564583204.html
Самарские археологи разработают виртуальную 3D-модель раскопок
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РИА Новости

Самарские археологи разработают виртуальную 3D-модель раскопок

11:10 12.02.2020
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© Дамир СоловьевАрхеологические раскопки в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области
Археологические раскопки в пустынной зоне Северного Прикаспия на территории Астраханской области
© Дамир Соловьев
САМАРА, 12 фев — РИА Новости. Археологи и программисты Самарского университета приступили к разработке виртуальной 3D-модели раскопок, которая станет наглядным пособием для всех, кто изучает археологию, сообщила в среду пресс-служба вуза.
"Самарские археологи и программисты приступили к разработке виртуальной 3D-модели археологических раскопок… Подробная объемная модель раскопок станет современным наглядным пособием для школьников и студентов, изучающих археологию, и послужит развитию системы цифрового образования в России", — говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, за основу виртуальной 3D-модели взяты реальные раскопки, проведенные летом 2019 года в Самарской области во время археологической экспедиции учеными Католического университета Петера Пазманя (Венгрия) и Самарского университета. По словам программиста научно-образовательного центра компьютерных исследований самарского вуза Дениса Жердева, виртуальная трехмерная сцена раскопок создается на основе данных фотограмметрии – серии снимков реального объекта раскопа под различными углами для формирования полноценной 3D-модели. Пользователь компьютерной программы сможет перемещаться в виртуальном пространстве раскопок, подробно рассматривать раскопанные слои с разных ракурсов, увеличивать или уменьшать масштаб изображения.
Директор научно-образовательного центра по археологии и этнографии, заведующий научно-исследовательской лабораторией археологии Самарского университета Сергей Зубов отметил, что за рубежом подобные 3D-модели археологических памятников и раскопок уже создаются, в России работы в этом направлении еще только начинаются. "Такие разработки будут очень эффективны для популяризации науки, эти модели можно с успехом использовать не только в вузах, но и в школах", — цитирует Зубова пресс-служба вуза.
По данным пресс-службы, 3D-модели помогут также во всей полноте сохранять для истории те или иные археологические памятники. Кроме того, по словам ученых, на основе разработки в перспективе можно будет создать универсальный 3D-симулятор для обучения будущих археологов правильному проведению раскопок.
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