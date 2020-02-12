Самарские археологи разработают виртуальную 3D-модель раскопок

САМАРА, 12 фев — РИА Новости. Археологи и программисты Самарского университета приступили к разработке виртуальной 3D-модели раскопок, которая станет наглядным пособием для всех, кто изучает археологию, сообщила в среду пресс-служба вуза.

"Самарские археологи и программисты приступили к разработке виртуальной 3D-модели археологических раскопок… Подробная объемная модель раскопок станет современным наглядным пособием для школьников и студентов, изучающих археологию, и послужит развитию системы цифрового образования в России", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, за основу виртуальной 3D-модели взяты реальные раскопки, проведенные летом 2019 года в Самарской области во время археологической экспедиции учеными Католического университета Петера Пазманя (Венгрия) и Самарского университета. По словам программиста научно-образовательного центра компьютерных исследований самарского вуза Дениса Жердева, виртуальная трехмерная сцена раскопок создается на основе данных фотограмметрии – серии снимков реального объекта раскопа под различными углами для формирования полноценной 3D-модели. Пользователь компьютерной программы сможет перемещаться в виртуальном пространстве раскопок, подробно рассматривать раскопанные слои с разных ракурсов, увеличивать или уменьшать масштаб изображения.

Директор научно-образовательного центра по археологии и этнографии, заведующий научно-исследовательской лабораторией археологии Самарского университета Сергей Зубов отметил, что за рубежом подобные 3D-модели археологических памятников и раскопок уже создаются, в России работы в этом направлении еще только начинаются. "Такие разработки будут очень эффективны для популяризации науки, эти модели можно с успехом использовать не только в вузах, но и в школах", — цитирует Зубова пресс-служба вуза.