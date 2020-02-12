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"Единая Россия" предложит Госдуме меры по снижению налогов для НКО
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РИА Новости

"Единая Россия" предложит Госдуме меры по снижению налогов для НКО

11:10 12.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкпленарное заседание Госдумы РФ
пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. "Единая Россия" в течение месяца подготовит и передаст в Госдуму предложения для законодательного облегчения административной и налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО), сообщил сопредседатель рабочей группы Генсовета ЕР по поддержке гражданского общества, депутат Госдумы Сергей Боярский.
"Мы не можем откладывать эту работу в долгий ящик. В течение месяца мы получим от НКО предложения, проведем заседание рабочей группы по их обсуждению. Затем они будут переданы во фракцию "Единой России" в Государственной Думе для детальной проработки и выхода на конкретные предложения по изменению законодательства", – сообщил Боярский, слова которого приводятся на официальном сайте ЕР.
Он отметил, на сегодняшний день НКО, работающие в регионах, сталкиваются с рядом одинаковых проблем, связанных с законодательным обеспечением их деятельности. Так, серьезная проблема для многих НКО – дублирование отчетности, не менее актуальный вопрос - снижение финансовой нагрузки на НКО.
"Мы все понимаем, что государственный подход к налогообложению общественных структур и некоммерческого сектора должен быть изменен. Нам необходимо разработать соответствующие конкретные предложения, которые уже ждут во фракции "Единой России" в Государственной Думе. Сегодняшний режим, в котором функционируют НКО, нельзя назвать благоприятным для их развития и процветания", – отметил Боярский.
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Сергей БоярскийГосдума РФЕдиная РоссияМоскваОбщество
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