"Единая Россия" предложит Госдуме меры по снижению налогов для НКО

"Мы не можем откладывать эту работу в долгий ящик. В течение месяца мы получим от НКО предложения, проведем заседание рабочей группы по их обсуждению. Затем они будут переданы во фракцию "Единой России" в Государственной Думе для детальной проработки и выхода на конкретные предложения по изменению законодательства", – сообщил Боярский, слова которого приводятся на официальном сайте ЕР.