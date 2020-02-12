Сербия надеется скоро ратифицировать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

Соглашение между ЕАЭС и Сербией по созданию зоны свободной торговли было подписано в октябре 2019 года.
"Ратификация соглашения о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом имеет огромное значение. Это соглашение сейчас проходит процедуру оформления. Надеюсь, что мы вскоре он его ратифицируем - уже в предстоящие недели", - сказала Гойкович.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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