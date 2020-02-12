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Сербия надеется скоро ратифицировать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС
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РИА Новости

Сербия надеется скоро ратифицировать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

11:08 12.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБелград, Сербия
Белград, Сербия
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Белград, Сербия . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сербия рассчитывает ратифицировать соглашение о свободной торговле с ЕАЭС в ближайшие недели, заявила спикер парламента Сербии Майя Гойкович на V заседании Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Народной скупщиной Сербии.
Соглашение между ЕАЭС и Сербией по созданию зоны свободной торговли было подписано в октябре 2019 года.
"Ратификация соглашения о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом имеет огромное значение. Это соглашение сейчас проходит процедуру оформления. Надеюсь, что мы вскоре он его ратифицируем - уже в предстоящие недели", - сказала Гойкович.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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Майя ГойковичЕвразийский экономический союзСербияЭкономика
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