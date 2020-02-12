Сербия надеется скоро ратифицировать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сербия рассчитывает ратифицировать соглашение о свободной торговле с ЕАЭС в ближайшие недели, заявила спикер парламента Сербии Майя Гойкович на V заседании Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Народной скупщиной Сербии.

Соглашение между ЕАЭС и Сербией по созданию зоны свободной торговли было подписано в октябре 2019 года.

"Ратификация соглашения о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом имеет огромное значение. Это соглашение сейчас проходит процедуру оформления. Надеюсь, что мы вскоре он его ратифицируем - уже в предстоящие недели", - сказала Гойкович.