Товарооборот между РФ и КНР в 2019 году вырос на 2,5%, до $110.9 млрд

В общей сложности с января по декабрь поставки из Китая в Россию выросли на 3,6% — до 54,1 миллиарда долларов. Экспорт российских товаров в КНР прибавил 1,6% и достиг 56,8 миллиарда долларов. Одновременно доля азиатской республики в товарообороте России увеличилась с 15,7% до 16,6%.