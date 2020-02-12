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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-12T11:06+0300
https://ria.ru/20200212/1564583001.html
Товарооборот между РФ и КНР в 2019 году вырос на 2,5%, до $110.9 млрд
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РИА Новости

Товарооборот между РФ и КНР в 2019 году вырос на 2,5%, до $110.9 млрд

11:06 12.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНа границе России с Китаем начал работать новый пункт пропуска
На границе России с Китаем начал работать новый пункт пропуска
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году увеличился на 2,5% и составил 110,9 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба России.
В общей сложности с января по декабрь поставки из Китая в Россию выросли на 3,6% — до 54,1 миллиарда долларов. Экспорт российских товаров в КНР прибавил 1,6% и достиг 56,8 миллиарда долларов. Одновременно доля азиатской республики в товарообороте России увеличилась с 15,7% до 16,6%.
Главной статьёй экспорта КНР стала продукция электромеханической отрасли. В поставках российских компаний преобладали энергоресурсы, древесина и металлы.
Светофор на железной дороге
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