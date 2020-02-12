Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T11:09+0300
https://ria.ru/20200212/1564582905.html
Матвиенко оценила предложение по поправке к Конституции о Госсовете
https://cdn24.img.ria.ru/images/156340/67/1563406771_0:259:3072:1987_1036x0_80_0_0_45a245b6a24276684a0f169bcbcb8f8f.jpg
РИА Новости

Матвиенко оценила предложение по поправке к Конституции о Госсовете

11:09 12.02.2020
294
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Роль глав регионов и субъектов Федерации существенно вырастет после придания Госсовету конституционного статуса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Президент Владимир Путин предложил в поправке в конституцию придать Госсовету конституционный статус. После этого роль губернаторов, роль регионов существенно вырастет, то есть достигнут правильный баланс ветви власти", - заявила она на заседании Совфеда в среду.
На это заседание был приглашён первый председатель верхней палаты Владимир Шумейко, которому 10 февраля исполнилось 75 лет. По словам Матвиенко, Шумейко внес неоценимый вклад в становление парламентаризма новой России, а само создание двухпалатного парламента, в одну из палат которого входили губернаторы и председатели региональных законодательных собраний, послужило стабилизации в стране.
Вместе с тем, отметила спикер, именно нынешний порядок формирования Совфеда, в который входят сенаторы на освобождённой основе, является оптимальным.
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Вчера, 17:15
Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде
1310019
Обсудить 3
Конституция РФВалентина МатвиенкоГосударственный совет РФВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Фадеев: в документ о поправках в Конституцию вошли все предложения СПЧ
Вячеслав Володин
Володин предложил создать институт исторической памяти
Аудитория в университете
Минобрнауки хочет удвоить квоту на прием иностранных студентов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
Заседание Совета Федерации РФ
Матвиенко сделала замечание из-за использования телефона на заседании
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко разъяснила, кто сможет стать сенатором по квоте президента
Минск
Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Борода: День памяти жертв Холокоста должен стать государственным
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о расширении применения электронных виз в ДФО
Ноутбук
Сайт Кремля добавил ссылку на ресурс, посвященный 75-летию Победы
Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о числе поступивших поправок к Конституции
Врачи во время операции
В Верхневолжье на госпрограмму "Здравоохранение" направят 15 млрд руб
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Брянске маршрутка столкнулась со скорой
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Володин заявил, что переписывание истории оскорбляет Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:45Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
Лента новостейМолния