Матвиенко оценила предложение по поправке к Конституции о Госсовете

На это заседание был приглашён первый председатель верхней палаты Владимир Шумейко, которому 10 февраля исполнилось 75 лет. По словам Матвиенко, Шумейко внес неоценимый вклад в становление парламентаризма новой России, а само создание двухпалатного парламента, в одну из палат которого входили губернаторы и председатели региональных законодательных собраний, послужило стабилизации в стране.