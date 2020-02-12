Матвиенко оценила предложение по поправке к Конституции о Госсовете

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Роль глав регионов и субъектов Федерации существенно вырастет после придания Госсовету конституционного статуса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Президент Владимир Путин предложил в поправке в конституцию придать Госсовету конституционный статус. После этого роль губернаторов, роль регионов существенно вырастет, то есть достигнут правильный баланс ветви власти", - заявила она на заседании Совфеда в среду.
На это заседание был приглашён первый председатель верхней палаты Владимир Шумейко, которому 10 февраля исполнилось 75 лет. По словам Матвиенко, Шумейко внес неоценимый вклад в становление парламентаризма новой России, а само создание двухпалатного парламента, в одну из палат которого входили губернаторы и председатели региональных законодательных собраний, послужило стабилизации в стране.
Вместе с тем, отметила спикер, именно нынешний порядок формирования Совфеда, в который входят сенаторы на освобождённой основе, является оптимальным.