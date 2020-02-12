В Амстердаме прогремел взрыв в офисе почтовой компании

В прошлом месяце пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили письма с бомбами, ни одна из них не взорвалась.

В частности, такие письма были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме, на предприятие по продаже автомобилей и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте.