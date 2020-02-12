Сенатор оценил идею об обмене воды для Крыма на уступки по Донбассу

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Уступки по Донбассу, которые касаются судеб живущих там людей, в обмен на продажу воды в Крым по каналу с Уступки по Донбассу, которые касаются судеб живущих там людей, в обмен на продажу воды в Крым по каналу с Украины исключены, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. Он, в частности, считает, что в обмен на воду надо потребовать, "что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей".

"Вода на людей не меняется. Донбасс – это судьбы людей, и менять воду в Крым на судьбы людей на Донбассе исключено", - сказал Цеков.

Сенатор добавил, что возможно обсуждать продажу днепровской воды в Крым, и в этом напрямую заинтересованы власти Украины.

"Можно обсуждать поставку воды в Крым, они – политики Украины – сами в этом заинтересованы, потому что они за это будут получать деньги. А сейчас вода просто вытекает в море. Это в их интересах. Но выдвигать условия (за продажу воды - ред.) по Донбассу, по Крыму – это совершенно исключено", - сказал Цеков.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий.

По данным властей Крыма, питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. Глава администрации города Елена Проценко сообщала, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой в водохранилищах. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня в этом нет необходимости.