Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T10:59+0300
https://ria.ru/20200212/1564582622.html
Сенатор оценил идею об обмене воды для Крыма на уступки по Донбассу
https://cdn24.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1036x0_80_0_0_48679405d6154685f2c3c1d8504e611f.jpg
РИА Новости

Сенатор оценил идею об обмене воды для Крыма на уступки по Донбассу

10:59 12.02.2020
758
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Уступки по Донбассу, которые касаются судеб живущих там людей, в обмен на продажу воды в Крым по каналу с Украины исключены, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу. Он, в частности, считает, что в обмен на воду надо потребовать, "что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей".
"Вода на людей не меняется. Донбасс – это судьбы людей, и менять воду в Крым на судьбы людей на Донбассе исключено", - сказал Цеков.
Сенатор добавил, что возможно обсуждать продажу днепровской воды в Крым, и в этом напрямую заинтересованы власти Украины.
"Можно обсуждать поставку воды в Крым, они – политики Украины – сами в этом заинтересованы, потому что они за это будут получать деньги. А сейчас вода просто вытекает в море. Это в их интересах. Но выдвигать условия (за продажу воды - ред.) по Донбассу, по Крыму – это совершенно исключено", - сказал Цеков.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий.
Симферопольское водохранилище в Крыму
7 февраля, 08:47
Ученый назвал варианты преодоления дефицита воды в Крыму
По данным властей Крыма, питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. Глава администрации города Елена Проценко сообщала, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой в водохранилищах. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня в этом нет необходимости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Ситуация с питьевой водой в Крыму
6 февраля, 15:05
Вода в 100 населенных пунктах Крыма не соответствует стандартам
2410000
Обсудить 0
Юрий ГоцанюкДавид АрахамияДнепр (город)Днепр (река)Владимир ПутинСевастопольООНВ мире
Рекомендуем
Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец
В МИД оценили вероятность нового кризиса в ПАСЕ
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Александр Форманчук
Крым не торгуется с Киевом по воде, заявил общественник
Киев
У Киева есть план по выборам в Донбассе, заявил глава офиса Зеленского
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
Антироссийской риторики в ПАСЕ меньше не стало, заявили в МИД
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Экс-посол назвал обвинения Эрдогана в адрес Москвы и Дамаска циничными
Строительство АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
В России закончили сварку корпуса реактора для АЭС "Аккую"
Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения бывшего нацистского немецкого концентрационного лагеря Аушвиц
В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский
Соковыжималка
Названы продукты, восстанавливающие работу кишечника
Авиабаза Кант в Киргизии
Совфед ратифицировал протокол об использовании БПЛА на базе в Киргизии
Место руководителя российской делегации, заместителя председателя Государственной Думы РФ Петра Толстого в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы
В МИД прокомментировали отношение к России в ПАСЕ
Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец
В МИД России опровергли сообщение о задолженности перед Советом Европы
Покинувшие свои дома сирийцы и колонна турецкой военной техники в провинции Идлиб
Путин обсудил с Эрдоганом обострение ситуации в Идлибе
Полиция на месте взрыва в Амстердаме. 12 февраля 2020
В офисах почтовой компании в Нидерландах прогремели два взрыва
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила предложение по поправке к Конституции о Госсовете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:45Генсек НАТО вновь призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
20:45Министры обороны стран НАТО договорились об усилении миссии в Ираке
20:45Социологи выяснили, любят ли россияне современное отечественное кино
20:43Родные экс-сотрудника ФСИН не стали комментировать его самоубийство
20:34В ДНР заявили об участившихся обстрелах жилых кварталов
Лента новостейМолния