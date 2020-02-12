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Названы продукты, восстанавливающие работу кишечника
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РИА Новости

Названы продукты, восстанавливающие работу кишечника

10:57 12.02.2020 (обновлено: 14:38 12.02.2020)
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© Фото : Pixabay / Steve BuissinneСоковыжималка
Соковыжималка
© Фото : Pixabay / Steve Buissinne
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Медики перечислили продукты, употребление которых поможет восстановить слизистую оболочку кишечника. Данные опубликовал немецкий портал Focus.de.
В список вошли кокос, перечная мята, лосось, малина и лимон.
Так, продукты на основе кокоса, включая молоко и йогурт, обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами.
Перечная мята помогает снять симптомы синдрома раздраженного кишечника — она расслабляет кишечный тракт и уменьшает боль, вздутие живота и запоры.
Исследователи также обнаружили связь между низким содержанием витамина D и развитием хронических болезней толстой кишки — например, рака. Остановить воспалительный процесс и форсировать активность бактерий, сражающихся с инфекцией, помогут жирные сорта рыбы, которые богаты омега-3 кислотами, добавляют ученые.
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Малина попала в перечень наиболее полезных для кишечника продуктов благодаря высокому содержанию клетчатки. В одной порции ягод содержится примерно восемь граммов клетчатки, что составляет четверть от суточной потребности человека. Употребление малины способно предотвратить запоры и развитие дивертикулеза.
Лимоны, в свою очередь, содержат много витамина C, который поддерживает здоровый бактериальный баланс в организме и играет важную роль в образовании коллагена — белка, необходимого для защиты кишечника.
Ученые напоминают, что от состояния кишечной флоры зависит работа всей иммунной системы, поскольку около 70 процентов всех клеток, которые производят антитела, находятся в слизистой кишечника. Кроме того, живущие в нем бактерии расщепляют клетчатку и отвечают за выработку витаминов.
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