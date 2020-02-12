Названы продукты, восстанавливающие работу кишечника

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Медики перечислили продукты, употребление которых поможет восстановить слизистую оболочку кишечника. Данные опубликовал немецкий портал Медики перечислили продукты, употребление которых поможет восстановить слизистую оболочку кишечника. Данные опубликовал немецкий портал Focus.de

В список вошли кокос, перечная мята, лосось, малина и лимон.

Так, продукты на основе кокоса, включая молоко и йогурт, обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами.

Перечная мята помогает снять симптомы синдрома раздраженного кишечника — она расслабляет кишечный тракт и уменьшает боль, вздутие живота и запоры.

Исследователи также обнаружили связь между низким содержанием витамина D и развитием хронических болезней толстой кишки — например, рака. Остановить воспалительный процесс и форсировать активность бактерий, сражающихся с инфекцией, помогут жирные сорта рыбы, которые богаты омега-3 кислотами, добавляют ученые.

Малина попала в перечень наиболее полезных для кишечника продуктов благодаря высокому содержанию клетчатки. В одной порции ягод содержится примерно восемь граммов клетчатки, что составляет четверть от суточной потребности человека. Употребление малины способно предотвратить запоры и развитие дивертикулеза.

Лимоны, в свою очередь, содержат много витамина C, который поддерживает здоровый бактериальный баланс в организме и играет важную роль в образовании коллагена — белка, необходимого для защиты кишечника.