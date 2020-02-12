Пресс-конференция о вручении премии "Память народа: во имя мира"

18

13 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная вручению Всероссийской народной премии "Память народа: во имя мира", приуроченная к 75-й годовщине Великой Победы.