Пресс-конференция о вручении премии "Память народа: во имя мира"

Участники:
- помощник заместителя Министра обороны РФ, экс-начальник Военно-мемориального центра Вооруженных сил РФ генерал-майор запаса Александр КИРИЛИН;
- герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей ЛИПОВОЙ;
- экс-начальник Управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству контр-адмирал ВМФ России в отставке Владимир МАСЛЮК;
- руководитель ФГБУ "Федеральное военное мемориальное кладбище" Министерства обороны РФ Вячеслав ФИЛИППОВ;
- генеральный директор благотворительного фонда "Достойная память", председатель ассоциации "Мемориал" в Румынии и Республике Молдова, председатель международного движения "Сотрудничество во имя мира" Анжела СКРИПКАРАШ;
- участник Великой Отечественной войны Владимир БУРЦЕВ;
- продюсер Всероссийской народной премии "Память народа: во имя мира", журналист телеканала "Россия-1" Оксана БОНДАРЕВА;
- заслуженный артист России, член Союза кинематографистов России, член Гильдии актеров России Алексей ОГУРЦОВ;
- председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ Александр КОВАЛЕВ;
- общественный деятель, телеведущий Константин КРОХМАЛЬ;
- телеведущая, член Русского географического общества Ирина ПУДОВА;
- заместитель председателя Экспертного совета по развитию гражданского общества и социализации обучающихся Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Камилжан КАЛАНДАРОВ.
Премия, организатором которой является фонд "Достойная память", присуждается впервые.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- помощник заместителя Министра обороны РФ, экс-начальник Военно-мемориального центра Вооруженных сил РФ генерал-майор запаса Александр КИРИЛИН;
- герой России, председатель президиума организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей ЛИПОВОЙ;
- экс-начальник Управления Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству контр-адмирал ВМФ России в отставке Владимир МАСЛЮК;
- руководитель ФГБУ "Федеральное военное мемориальное кладбище" Министерства обороны РФ Вячеслав ФИЛИППОВ;
- генеральный директор благотворительного фонда "Достойная память", председатель ассоциации "Мемориал" в Румынии и Республике Молдова, председатель международного движения "Сотрудничество во имя мира" Анжела СКРИПКАРАШ;
- участник Великой Отечественной войны Владимир БУРЦЕВ;
- продюсер Всероссийской народной премии "Память народа: во имя мира", журналист телеканала "Россия-1" Оксана БОНДАРЕВА;
- заслуженный артист России, член Союза кинематографистов России, член Гильдии актеров России Алексей ОГУРЦОВ;
- председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств государств-участников СНГ Александр КОВАЛЕВ;
- общественный деятель, телеведущий Константин КРОХМАЛЬ;
- телеведущая, член Русского географического общества Ирина ПУДОВА;
- заместитель председателя Экспертного совета по развитию гражданского общества и социализации обучающихся Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Камилжан КАЛАНДАРОВ.
Премия, организатором которой является фонд "Достойная память", присуждается впервые.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/