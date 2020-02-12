В МИД оценили вероятность нового кризиса в ПАСЕ

"Если Вы спросите, может ли кризис повторится, то мне придется ответить утвердительно. Ведь Ассамблея сохранила пока за собой часть самоприсвоенных полномочий по ограничению прав национальных делегаций. Хотя по Уставу СЕ такими полномочиями наделен исключительно Комитет министров Совета Европы (КМСЕ). А значит, мы не можем быть до конца уверены, что российские парламентарии снова не подвергнутся дискриминации за свою политическую позицию. Правда, в таком случае страсбургскую Организацию ждет новый кризис, и он может оказаться для нее фатальным", - считает Кобринец.