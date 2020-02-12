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В МИД оценили вероятность нового кризиса в ПАСЕ
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РИА Новости

В МИД оценили вероятность нового кризиса в ПАСЕ

10:53 12.02.2020 (обновлено: 11:05 12.02.2020)
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© Фото : МИД РФДиректор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец
Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец
© Фото : МИД РФ
Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Новый кризис в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) может оказаться для организации фатальным заявил в интервью РИА Новости директор департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.
"Если Вы спросите, может ли кризис повторится, то мне придется ответить утвердительно. Ведь Ассамблея сохранила пока за собой часть самоприсвоенных полномочий по ограничению прав национальных делегаций. Хотя по Уставу СЕ такими полномочиями наделен исключительно Комитет министров Совета Европы (КМСЕ). А значит, мы не можем быть до конца уверены, что российские парламентарии снова не подвергнутся дискриминации за свою политическую позицию. Правда, в таком случае страсбургскую Организацию ждет новый кризис, и он может оказаться для нее фатальным", - считает Кобринец.
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В апреле 2014 года делегацию России в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока права национальной делегации в ПАСЕ не будут восстановлены. Россия - один из основных плательщиков в бюджет Совета, отсутствие российских взносов привело к финансовому кризису в организации.
В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.
Читайте полный текст интервью >>
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Николай КобринецКрымПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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