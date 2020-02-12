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Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2020-02-12T12:00+0300
https://ria.ru/20200212/1564581924.html
"Как вы это делаете?!" Директор Московского зоопарка Светлана Акулова
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564582036_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_722e49fcbfde4fe46bfb0c60768c36a7.jpg
РИА Новости

"Как вы это делаете?!" Директор Московского зоопарка Светлана Акулова

12:00 12.02.2020
498
Как вы это делаете?!
«Как вы это делаете?!» Директор Московского зоопарка Светлана Акулова
12:00
Кто засовывал стекла и гвозди в еду животным? Контактные зоопарки – зло? Почему в московском зоопарке не рожают панды? Где будут хоспис и кладбище для домашних животных москвичей? Почему животные тоскуют зимой и зоопарк умоляет прийти посетителей? Зачем попугаи демонтируют камеры наблюдения? Что знают киперы, входя в клетки с опасными животными?
Глава Московского зоопарка Светлана Акулова рассказывает, почему папы теряют детей в зоопарке и чем животные похожи на людей. А ещё как устроен обмен животными между зоопарками, почему немощных животных оставляют на публике и как обеспечить им достойную старость?
Накануне 156-летия Московского зоопарка его генеральный директор Светлана Акулова отвечает на сложные, но важные вопросы:
00:40 Чиновница или любитель животных: кто она?
01:55 Засовывали в еду гвозди и стекла, опускали детей за ноги в клетки — как раньше вели себя посетители и что изменилось теперь
03:10 Почему нельзя кормить животных в зоопарке принесённой едой
04:25 Пингвины выстраиваются в очередь за едой, а голуби воруют корм для уток: про харизму животных
06:45 Обезьяны разыгрывают посетителей, попугаи демонтируют видеокамеры — какие животные самые умные?
11:25 "Для них это не работа". Кто такие киперы?
12:30 Как Московский зоопарк привёз Динь-Динь и Жуи: про "пандодипломатию" и бамбук из Сычуани
20:50 "Панда вышла на большую грузинскую": как едва не сбежала Динь-Динь
24:40 "Достойная старость": почему немощных животных оставляют на публике и что делать, если они неизлечимо больны
29:15 Хоспис, кладбище, крематорий: новые проекты зоопарка
33:00 Передвижные цирки и контактные зоопарки: как помочь животным, попавшим в беду
40:10 Зачем нужны показательные кормления?
41:35 "Зоопарк — это не бизнес": на чём они зарабатывают
43:30 Золотые обезьяны, гигантский муравьед и бинтуронг ("котомедведь"). Каких животных ожидают в Московском зоопарке в этом году
45:38 Отловы китообразных и убитый жираф: тревожное будущее зоопарков
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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