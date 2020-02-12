Кто засовывал стекла и гвозди в еду животным? Контактные зоопарки – зло? Почему в московском зоопарке не рожают панды? Где будут хоспис и кладбище для домашних животных москвичей? Почему животные тоскуют зимой и зоопарк умоляет прийти посетителей? Зачем попугаи демонтируют камеры наблюдения? Что знают киперы, входя в клетки с опасными животными?

«Как вы это делаете?!» Директор Московского зоопарка Светлана Акулова

Глава Московского зоопарка Светлана Акулова рассказывает, почему папы теряют детей в зоопарке и чем животные похожи на людей. А ещё как устроен обмен животными между зоопарками, почему немощных животных оставляют на публике и как обеспечить им достойную старость?

Накануне 156-летия Московского зоопарка его генеральный директор Светлана Акулова отвечает на сложные, но важные вопросы:

00:40 Чиновница или любитель животных: кто она?

01:55 Засовывали в еду гвозди и стекла, опускали детей за ноги в клетки — как раньше вели себя посетители и что изменилось теперь

03:10 Почему нельзя кормить животных в зоопарке принесённой едой

04:25 Пингвины выстраиваются в очередь за едой, а голуби воруют корм для уток: про харизму животных

06:45 Обезьяны разыгрывают посетителей, попугаи демонтируют видеокамеры — какие животные самые умные?

11:25 "Для них это не работа". Кто такие киперы?

12:30 Как Московский зоопарк привёз Динь-Динь и Жуи: про "пандодипломатию" и бамбук из Сычуани

20:50 "Панда вышла на большую грузинскую": как едва не сбежала Динь-Динь

24:40 "Достойная старость": почему немощных животных оставляют на публике и что делать, если они неизлечимо больны

29:15 Хоспис, кладбище, крематорий: новые проекты зоопарка

33:00 Передвижные цирки и контактные зоопарки: как помочь животным, попавшим в беду

40:10 Зачем нужны показательные кормления?

41:35 "Зоопарк — это не бизнес": на чём они зарабатывают

43:30 Золотые обезьяны, гигантский муравьед и бинтуронг ("котомедведь"). Каких животных ожидают в Московском зоопарке в этом году

45:38 Отловы китообразных и убитый жираф: тревожное будущее зоопарков

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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