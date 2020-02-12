Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в выходные

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Комфортная погода с температурой около нуля градусов, слабым ветром и без существенных осадков в дневные часы ожидается в Москве на предстоящих выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные погода будет получше, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Атмосферное давление у нас подрастет, в облаках будут появляться просветы, небольшой снежок в ночные часы возможен и в ночь на субботу, и в ночь на воскресенье, а в дневные часы это, если и будут небольшие осадки, то только местами, можно сказать, что будет без существенных осадков", - сказала Позднякова.
Она также отметила, что в ночные часы за счет того, что в облаках будут появляться прояснения, будет подмораживать, минимальная температура будет отрицательная порядка минус 1 - минус 3 градусов.
"Дневная погода и в субботу и в воскресенье будет около нуля, в центре - слабоположительная. Ветер юго-западный, он не будет сильным. И в целом такую погоду можно назвать довольно комфортной. Единственное, она не соответствует середине февраля, а больше будет подходить для конца марта", - сказала Позднякова.
Она также отметила, что 15 февраля - приметный день, по погоде в этот день обычно предсказывают погоду будущей весной.
"15 числа это не только православный праздник Сретение, но и приметный день. Говорят, что 15 февраля - это Сретение, зима встречается с весной, и если этот день солнечный, погожий, то значит, что весна будет тоже солнечной, красной весной, солнечной и погожей. Надеемся, что наш прогноз оправдается, погода будет комфортной, как и предстоящий весенний сезон", - сказала Позднякова.