Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в выходные

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Комфортная погода с температурой около нуля градусов, слабым ветром и без существенных осадков в дневные часы ожидается в Комфортная погода с температурой около нуля градусов, слабым ветром и без существенных осадков в дневные часы ожидается в Москве на предстоящих выходных, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

"В выходные погода будет получше, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Атмосферное давление у нас подрастет, в облаках будут появляться просветы, небольшой снежок в ночные часы возможен и в ночь на субботу, и в ночь на воскресенье, а в дневные часы это, если и будут небольшие осадки, то только местами, можно сказать, что будет без существенных осадков", - сказала Позднякова.

Она также отметила, что в ночные часы за счет того, что в облаках будут появляться прояснения, будет подмораживать, минимальная температура будет отрицательная порядка минус 1 - минус 3 градусов.

"Дневная погода и в субботу и в воскресенье будет около нуля, в центре - слабоположительная. Ветер юго-западный, он не будет сильным. И в целом такую погоду можно назвать довольно комфортной. Единственное, она не соответствует середине февраля, а больше будет подходить для конца марта", - сказала Позднякова.

Она также отметила, что 15 февраля - приметный день, по погоде в этот день обычно предсказывают погоду будущей весной.