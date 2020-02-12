На Кубани мужчина зарубил супругов топором за отказ купить у него мясо

КРАСНОДАР, 12 фев — РИА Новости. Житель Житель Кубани пойдет под суд по обвинению в том, что шесть лет назад за отказ купить у него мясо зарубил супругов топором и сжег их дом, сообщает СУ СК России по краю.

"Он обвиняется в убийстве супружеской пары, совершенном в 2014 году в селе Суворовском Усть-Лабинского района, краже ювелирных украшений потерпевшего и уничтожении путем поджога домовладения супругов. Также мужчине предъявлено обвинение в применении насилия в отношении полицейского", — отмечается в релизе.

По версии следствия, в феврале 2014 года обвиняемый приехал домой к супружеской паре и предложил приобрести у него мясо. "Хозяин отказался покупать у обвиняемого мясную продукцию, в связи с чем между ними произошла ссора, перешедшая в драку", — говорится в сообщении.

По данным СУ СК, на помощь мужу во двор вышла женщина, при этом с собой она взяла топор, завладев которым обвиняемый и зарубил супругов, после этого занес тела убитых в дом, поджег его и скрылся.

Отмечается, что в ноябре 2018 года фигурант отбывал административное наказание в спецприемнике местного ОМВД и, когда в камеру к нему зашел инспектор, попытался покинуть камеру и ударил полицейского по голове, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму.