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На Кубани мужчина зарубил супругов топором за отказ купить у него мясо
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РИА Новости

На Кубани мужчина зарубил супругов топором за отказ купить у него мясо

10:46 12.02.2020 (обновлено: 19:37 12.02.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОДАР, 12 фев — РИА Новости. Житель Кубани пойдет под суд по обвинению в том, что шесть лет назад за отказ купить у него мясо зарубил супругов топором и сжег их дом, сообщает СУ СК России по краю.

"Он обвиняется в убийстве супружеской пары, совершенном в 2014 году в селе Суворовском Усть-Лабинского района, краже ювелирных украшений потерпевшего и уничтожении путем поджога домовладения супругов. Также мужчине предъявлено обвинение в применении насилия в отношении полицейского", — отмечается в релизе.

По версии следствия, в феврале 2014 года обвиняемый приехал домой к супружеской паре и предложил приобрести у него мясо. "Хозяин отказался покупать у обвиняемого мясную продукцию, в связи с чем между ними произошла ссора, перешедшая в драку", — говорится в сообщении.
По данным СУ СК, на помощь мужу во двор вышла женщина, при этом с собой она взяла топор, завладев которым обвиняемый и зарубил супругов, после этого занес тела убитых в дом, поджег его и скрылся.
Отмечается, что в ноябре 2018 года фигурант отбывал административное наказание в спецприемнике местного ОМВД и, когда в камеру к нему зашел инспектор, попытался покинуть камеру и ударил полицейского по голове, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму.
"Длительное время лицо, совершившее преступления в отношении супругов из Усть-Лабинского района, установлено не было. Однако <...> в 2018 году была установлена причастность мужчины к убийству. <…> Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — информирует следственное ведомство.
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КраснодарУсть-Лабинский районРоссияПроисшествия
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